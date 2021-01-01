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    英國人對中國印象 因武漢肺炎加速崩壞

    中國國家主習近平（圖左）與英國前首相卡麥隆（右）於2015年倫敦中英商業峰會上合照。（法新社）

    中國國家主習近平（圖左）與英國前首相卡麥隆（右）於2015年倫敦中英商業峰會上合照。（法新社）

    2021/01/01 19:11

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一份調查報告顯示，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，英國民眾對於中國的印象急轉直下，在英國公眾的輿論中，中國給他們的觀感只略高過俄羅斯以及北韓。

    《英國廣播公司》（BBC）報導，中歐亞洲研究所（CEIAS）和英國皇家國際事務研究所（Chatham House）等機構發布的《新冠時代英國輿論的中國印象》指出，超過62％的英國受訪者對中國的印象是「負面」或「非常負面」，並且有超過68％的英國人說，過去3年中，中國給他們的觀感也越來越差。

    報告作者之一，曾擔任英國駐香港領事以及駐重慶總領事的夏添恩（Tim Summers）表示，這可能主要與武漢肺炎疫情有關。武漢肺炎的英文「COVID-19」是民調中與中國關聯度最高的詞彙；另外，香港、新疆等地區的負面報導也導致英國民眾對中國看法更加惡化，因此在英國有相當多的政治遊說團體主張對中國採取更加批判性的立場。

    報導指出，中國在2015年開始推動野心勃勃的「一帶一路」計畫，需要西方主要國家的背書，英國則希望引進大量投資來重振經濟，因此兩邊一拍即合，在中英兩國的政治推力下，進行了許多簽約，中英關係也被雙方定義為開啟了「黃金十年」；但「黃金十年」走到第五年，兩國關係非但沒有改善，反而從民間輿論到政治姿態都急劇惡化。

    夏添恩說，「我認為，英國已經調整了對中國的態度，這種調整大約在2017年或2018年就開始了，不過在2019年和2020年才變得更加明顯。在人權問題上和香港問題上，政府的立場更加鮮明。我預計這種情況會繼續下去。2021年，我們應該會看到英國政府對華會更具批評性。雙邊關係可能會整體惡化。」

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