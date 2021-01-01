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    離譜！偽造居家辦公卻在外爽度假 加國官員惹眾怒後閃辭

    加拿大安大略省財政廳廳長菲利浦（Rod Phillips，前），在省內呼籲民眾疫情期間儘量別出門時，竟偽造自己居家辦公的假象，實則早就飛到加勒比海爽度假。（美聯社）

    加拿大安大略省財政廳廳長菲利浦（Rod Phillips，前），在省內呼籲民眾疫情期間儘量別出門時，竟偽造自己居家辦公的假象，實則早就飛到加勒比海爽度假。（美聯社）

    2021/01/01 16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕太誇張了！加拿大安大略省財政廳廳長菲利浦（Rod Phillips），在省內呼籲民眾疫情期間儘量別出門時，竟偽造自己居家辦公和留在安大略省的假象，實則早就飛到加勒比海爽度假，事情曝光後立刻引起眾怒，菲利浦只得辭職下台。

    《紐約郵報》報導，菲利浦的推特帳號，於耶誕夜分享了自己坐在家中壁爐前喝蛋酒的影片，向每個加拿大人致謝，因為大家都避免了不必要的假期旅行，「我要感謝你們所做的一切。」

    此外，菲利浦推特的其他文章，還暗示著他在大雪紛飛的安大略省多次因公出差，例如耶誕夜當天他還到當地企業參訪，了解在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）打擊下對商家有什麼影響。

    然而，菲利浦親民又夙夜匪懈的形象最終被踢爆是造假，原來他從去年12月13日開始就一直在加勒比海聖巴瑟米海島爽爽度假。

    在群情激憤之下，安大略省長福特（Doug Ford）下令召回菲利浦，並於去年12月31日和菲利浦私下談話，最後出面證實自己已接受菲利浦的辭職。

    菲利普則在聲明中表示，他深切後悔自己前往海灘度假，「議會日程結束之後，我12月13日自費前往聖巴瑟米旅行。」菲利普說，他犯下了一個錯誤，真的深感抱歉，「對於不該旅行時卻外出旅遊，我完全沒有藉口。」

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