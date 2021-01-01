18劑毒針都殺不死！美死囚不敵武漢肺炎病毒染疫亡

俄亥俄州64歲死刑犯布盧姆，1984年綁架少女性侵殺害，被判處死刑。（美聯社）

2021/01/01 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐全球。美國一名死刑犯曾在2小時內被注射18劑毒針後仍存活，去年將再度執行死刑時，又因當地政府找不到毒針製造商，州長宣布延緩他的死刑至2022年，沒想到，他卻因為染疫，去年12月28日在獄中病逝。

綜合外媒報導，俄亥俄州64歲死刑犯布盧姆（Romell Broom），1984年綁架14歲少女，將她性侵殺害，被判處死刑。2009年，他被執法人員以注射毒針方式行刑，但過程中，執法人員卻一直找不到他的靜脈血管，最後在2小時內注射了18針仍無法成功，最後他也被送回牢房等待下次發落。

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2020年6月，布盧姆本來將再度被執行死刑，但是又被共和黨俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）宣告延緩執行至2022年3月。麥克說，延緩原因是俄亥俄州找不到執行死刑用的毒劑，必須找出新的行刑方法。

沒想到，這次疫情在美國監獄大爆發，不少囚犯進入確診或觀察名單，而布盧姆也感染了病毒，在週一（12月28日）死於武漢肺炎。根據俄州官方說，還有124名囚犯同樣死於武漢肺炎。

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