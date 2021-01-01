女兒愈長愈醜？強國爸拉妻女親子鑑定 結果出爐超傻眼

幸好醫生細心檢查發現，孩子罹患了「腺樣體肥大」，才導致牙齒外凸、臉部變形，經過手術即可痊癒。（圖擷取自微博）

2021/01/01 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！中國湖南長沙一名劉姓男子與妻子結褵10年多，育有一個可愛的女兒，不過男子眼見女兒「越長越醜」，既不像爸也不像媽，懷疑「老婆偷吃」，親自拉著妻女醫院檢查，沒想到結果竟是孩子生病了，引發熱議。

綜合中媒報導，當時劉男怒氣沖沖的拉著妻女跑到醫院，喊著要親子鑑定，甚至在7歲的幼童面前直言，「我老婆長得不醜，我也長得不醜，女兒卻這麼醜，是不是老婆有問題！」，經了解，孩子本來小時候很可愛，4歲開始才慢慢發生變化，幸好醫生細心檢查發現，孩子是罹患了「腺樣體肥大」，才導致牙齒外凸、臉部變形，經過手術即可痊癒。醫師不忘提醒，若孩子出現晚上打鼾、張嘴呼吸、頻繁夜起、耳朵痛、聽力下降、面部變形等症狀，就要趕快就醫檢查。

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對此，中國網友紛紛傻眼表示，「這也配當爹？」、「自己幾斤幾兩長什麼熊樣，好意思讓女兒像他！他本無心救人，只是為了滿足自己小小的『尊嚴』」、「醫生說的這麼多症狀，父母竟然沒察覺」、「這件事會是孩子和妻子心裡一輩子的疙瘩」、「是老婆出軌嚴重還是孩子生病手術嚴重？」、「這妻子本來好好的，這樣一懷疑以後就不好說了」、「好了，女兒好了，可以離婚了」，不過也有人指出，「這份多疑救了孩子」。

醫生細心檢查發現，孩子罹患了「腺樣體肥大」，說明經過手術即可痊癒。（圖擷取自微博）

醫師不忘提醒，若孩子出現晚上打鼾、張嘴呼吸、頻繁夜起、耳朵痛、聽力下降、面部變形等症狀，就要趕快就醫檢查。（圖擷取自微博）

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