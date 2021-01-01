指疫情破壞美國勞工生計 川普延長移民簽證禁令

美國總統川普12日31日宣布延長對移民簽證的禁令。（路透）

2021/01/01 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普12日31日宣布延長對移民簽證的禁令，阻止許多綠卡申請者和外籍臨時工進入美國，川普聲明強調，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴重影響經濟的情況下，需要採取措施以保護美國勞工。

綜合外媒報導，川普政府的移民禁令原定將在12月31日到期，儘管許多企業反對部分針對外國工人的禁令，川普仍在31日午夜前宣布延長命令到2021年3月31日，這預計將是川普政府卸任前針對移民的最後措施。川普在宣布延長禁令的聲明中指出，武漢肺炎嚴重破壞美國民眾生計，白宮表示，在疫情期間失業人數激增，禁令對於為美國勞工創造就業機會至關重要。

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川普在去年4月首次宣布，暫停對移民發放綠卡，並在6月擴大命令，暫時禁止H-1B專業性職業工作人員、H-2B短期非農業工人、L-1跨國企業內部調派人員簽證發放，並限制非商業的J簽證（互惠生等交流訪客計劃）。

川普聲明表示，最近的武漢肺炎病例已突破6月的疫情高點，實施防疫限制措施為美國企業帶來進一步的壓力。並補充提到，近期批准的疫苗和其他治療方法，尚未對美國勞動力市場的產生正面的影響。美國移民改革聯盟政府關係主任豪曼（RJ Hauman）指出，儘管目前的失業率正在下降，但有許多美國人仍在尋找工作，經濟前景黯淡。如果這項移民禁令被終止，那麼美國的企業很快將會重新雇用廉價的外籍勞工。

美國總統推定當選人拜登自競選活動以來，多次批評川普政府的移民政策，更誓言入主白宮後，將扭轉川普執政時期的多項政策，目前仍不清楚拜登是否會在3月底屆滿前撤回川普的行政命令。

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