10港人欲偷渡台灣遭判刑 龐皮歐：中共是脆弱專政政權

美國國務卿龐皮歐痛批中共，指一個會阻止人民離開的政權，無法宣稱自己是強國或位居世界領導地位。（法新社資料照）

2021/01/01 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港12名反送中青年在偷渡台灣途中遭中國海警逮捕關押4個月後，深圳鹽田人民法院12月30日宣判，10名成年被告分別處7個月至3年徒刑。對此，美國國務卿龐皮歐痛批，此次行動再次暴露北京野蠻行徑，且一個會阻止人民離開的政權，無法宣稱自己是強國或位居世界領導地位。

香港12名候審「反送中」抗爭者，8月23日搭艇棄保潛逃，遭中國海警攔截，本月30日上午於深圳市鹽田區人民法院正式宣判，10名成年被告分別處7個月至3年徒刑。

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龐皮歐12月31日透過國務院聲明指出，在中國共產黨及其「地方走狗」破壞法治並剝奪香港人民自由之前，香港是一個繁榮的領土，試圖逃避暴政的「12港人」在國外應受到英雄式歡迎，而非遭逮捕、秘密審判與判處刑期，美國強烈譴責深圳法院的行動，並呼籲北京立即無條件釋放遭判刑的10名港人。

龐皮歐表示，中共對12港人的迫害，其中2人在被捕時還是未成年人，再次暴露北京的北京的野蠻行徑，公然無視其簽署的國際條約並蔑視香港人民的權利，「一個阻止其本國人民離開的政權，不能宣稱是強權或全球領導者。它只是一個脆弱的專政政權，害怕自己的人民。」

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