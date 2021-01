沃爾瑪公開罵美挺川議員「輸不起」 道歉稱小編誤回

2021/01/01 08:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國知名零售商沃爾瑪(Walmart)發生「推特小編誤回事件」,在共和黨籍參議員的推特公開稱其「輸不起的失敗者」,對此,沃爾瑪急忙刪文道歉。

綜合外媒報導,美國知名零售商沃爾瑪(Walmart)近來捲入政治紛爭,本週三,共和黨參議員霍利(Josh Hawley)在推特上表示,自己1月6日將反對大選結果,並稱投票者關注選舉的公正性,這樣的呼聲應該被聽到。意外的是,沃爾瑪竟然在底下回應「去辯論個2小時吧,輸不起的失敗者」。

霍利對此怒回「沃爾瑪污辱了7500萬個美國同胞,你是否要為了奴役勞工而道歉呢?」他繼續批評沃爾瑪「你該為勞工的低薪道歉,你害小商店開不下去」。沃爾瑪則發表聲明,稱該推文是被社群媒體團隊成員誤回,他們無意對選舉做出評論,並向霍利致歉。

Thanks ⁦@Walmart⁩ for your insulting condescension. Now that you’ve insulted 75 million Americans, will you at least apologize for using slave labor? pic.twitter.com/oYJP4Cv2qE