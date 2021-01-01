沃爾瑪公開罵美挺川議員「輸不起」 道歉稱小編誤回

美國知名零售商沃爾瑪近日突然公開批評共和黨籍參議員。（美聯社）

2021/01/01 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名零售商沃爾瑪（Walmart）發生「推特小編誤回事件」，在共和黨籍參議員的推特公開稱其「輸不起的失敗者」，對此，沃爾瑪急忙刪文道歉。

綜合外媒報導，美國知名零售商沃爾瑪（Walmart）近來捲入政治紛爭，本週三，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）在推特上表示，自己1月6日將反對大選結果，並稱投票者關注選舉的公正性，這樣的呼聲應該被聽到。意外的是，沃爾瑪竟然在底下回應「去辯論個2小時吧，輸不起的失敗者」。

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霍利對此怒回「沃爾瑪污辱了7500萬個美國同胞，你是否要為了奴役勞工而道歉呢？」他繼續批評沃爾瑪「你該為勞工的低薪道歉，你害小商店開不下去」。沃爾瑪則發表聲明，稱該推文是被社群媒體團隊成員誤回，他們無意對選舉做出評論，並向霍利致歉。

Thanks ⁦@Walmart⁩ for your insulting condescension. Now that you’ve insulted 75 million Americans, will you at least apologize for using slave labor? pic.twitter.com/oYJP4Cv2qE — Josh Hawley （@HawleyMO） December 30, 2020

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