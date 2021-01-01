拜登效應！ 前移民官員預測：移民美國人數暴漲

美國民主黨籍總統當選人拜登（見圖）即將上台，前代理移民暨海關執法局總監霍曼認為，恐將導致移民美國的人數暴漲。（路透）

2021/01/01 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國前代理移民暨海關執法局總監霍曼（Tom Homan）認為，民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）上台，意味著移民美國的人數將暴增，也指稱「拜登效應」已經成形，甚至如販毒這類跨國犯罪集團都準備好了，呼籲拜登要延續美國總統川普（Donald Trump）的移民政策。

綜合外媒報導，霍曼在受訪時稱，他預測拜登上台將導致大批移民湧入美國，並且數據顯示，前往美國尋求庇護者，有高達9成資格不符，他認為拜登不會再拘留這些資格不符的移民，而當他們獲釋，就會待在美國等下一輪特赦，期間還可以獲得免費醫保。

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霍曼指出，「拜登效應」已開始成形，在美國邊境被拘留的人數已經開始增加，顯然很多人已經湧向美國。他認為，拜登應該延續川普的移民政策，若拜登仍堅持己見，美國邊境的門檻將被踏破。數據顯示，今年11月的在美國邊境被逮的企圖非法入境人數為6萬7101人，比去年11月高出64%。

但霍曼也表示，拜登現在才重新調整移民政策可能已經太晚，販毒集團已經準備好，人手都已到位，運輸設備也已就緒。

拜登先前表示，上台後必須花上數個月才能撤消川普的移民政策，讓他實現自己移民政策的步調延緩。

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