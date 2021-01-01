為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登效應！ 前移民官員預測：移民美國人數暴漲

    美國民主黨籍總統當選人拜登（見圖）即將上台，前代理移民暨海關執法局總監霍曼認為，恐將導致移民美國的人數暴漲。（路透）

    美國民主黨籍總統當選人拜登（見圖）即將上台，前代理移民暨海關執法局總監霍曼認為，恐將導致移民美國的人數暴漲。（路透）

    2021/01/01 00:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前代理移民暨海關執法局總監霍曼（Tom Homan）認為，民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）上台，意味著移民美國的人數將暴增，也指稱「拜登效應」已經成形，甚至如販毒這類跨國犯罪集團都準備好了，呼籲拜登要延續美國總統川普（Donald Trump）的移民政策。

    綜合外媒報導，霍曼在受訪時稱，他預測拜登上台將導致大批移民湧入美國，並且數據顯示，前往美國尋求庇護者，有高達9成資格不符，他認為拜登不會再拘留這些資格不符的移民，而當他們獲釋，就會待在美國等下一輪特赦，期間還可以獲得免費醫保。

    霍曼指出，「拜登效應」已開始成形，在美國邊境被拘留的人數已經開始增加，顯然很多人已經湧向美國。他認為，拜登應該延續川普的移民政策，若拜登仍堅持己見，美國邊境的門檻將被踏破。數據顯示，今年11月的在美國邊境被逮的企圖非法入境人數為6萬7101人，比去年11月高出64%。

    但霍曼也表示，拜登現在才重新調整移民政策可能已經太晚，販毒集團已經準備好，人手都已到位，運輸設備也已就緒。

    拜登先前表示，上台後必須花上數個月才能撤消川普的移民政策，讓他實現自己移民政策的步調延緩。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登控拖延交接 美國防部駁斥：已提供5000頁機密文件
    2020/12/29 14:38

    拜登控拖延交接 美國防部駁斥：已提供5000頁機密文件
    美新舊政府交接受阻 拜登批川普：國安將受巨大危害
    2020/12/29 11:30

    美新舊政府交接受阻 拜登批川普：國安將受巨大危害

    在家就像渡假 雅典大地雙併豪墅
    中南美移民慶祝拜登勝選 盼終止美墨邊境 「霸凌 」
    2020/11/08 15:27

    中南美移民慶祝拜登勝選 盼終止美墨邊境 「霸凌 」
    川普高呼贏了 登粉崩潰稱「舉家移民阿拉斯加」惹網笑
    2020/11/04 17:28

    川普高呼贏了 登粉崩潰稱「舉家移民阿拉斯加」惹網笑

    青埔國中200米 誠佳品學散步上學去
    美啟動快速遣返非法移民 數十萬人受衝擊
    2019/07/23 22:25

    美啟動快速遣返非法移民 數十萬人受衝擊
    國際今日熱門
    美西又一例！ 加州州長宣布南加州出現變種病毒病例
    2020/12/31 07:00

    美西又一例！ 加州州長宣布南加州出現變種病毒病例

    響應川普號召 首名參議員表態挑戰拜登勝選
    2020/12/31 07:21

    響應川普號召 首名參議員表態挑戰拜登勝選

    提升警戒等級 英相：英國現在60％確診是變種病毒
    2020/12/31 07:23

    提升警戒等級 英相：英國現在60％確診是變種病毒

    誤擊烏克蘭客機釀176死 伊朗賠償每名罹難者430萬元
    2020/12/31 08:06

    誤擊烏克蘭客機釀176死 伊朗賠償每名罹難者430萬元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播