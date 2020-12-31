賓州總票數比投票人數多20萬？ 美媒查核：未完全上傳數據

美國總統川普（左）本次大選在賓州輸給民主黨籍總統當選人拜登（右）8萬多張票。（法新社）

2020/12/31 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍賓夕法尼亞州眾議員萊恩（Frank Ryan）28日指出，美國總統大選結束近兩個月後，賓州統計出來的總票數比投票選民數多了20萬5000張。美國媒體查核指出，這是錯誤消息，因為賓州政府官員說，這是「還沒上傳完全的數據」。

《美聯社》報導，萊恩先前指出賓州在美國總統大選統計出來的總票數比投票選民數多了20萬5000票。賓州州務院（Department of State）的數據顯示，今年11月3日，賓州總共收到696萬2607張選票，而「全州選民統一登記」（Statewide Uniform Registry of Electors，SURE）系統卻顯示賓州只有676萬230名選民在上個月總統大選中投票。這個說法在右翼網路和社群媒體上瘋傳。

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美國總統川普（Donald Trump）本次大選在賓州輸給民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）8萬多票。

賓州州務院媒體溝通總監（communications director）穆倫（Wanda Murren）指出，萊恩的說法是基於不完備的數據，為誤導性消息。賓州今年共有900萬註冊選民，其中將近700萬選民有投票，費城（Philadelphia）、阿勒格尼（Allgheny）、巴特勒（Butler）、坎布里亞（Cambria）等大郡尚未把相關數據完全上傳到系統，而賓州州務卿認證的不是系統裡的數據，而是各郡認證的開票結果。

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