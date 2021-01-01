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    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人

    WHO祕書長譚德塞（見圖）在新年致辭影片中表示，2020年對全球來說是「相當難過的一年」，也不斷強調WHO會與大家站在一起戰勝疫情，祝福大家新的一年平安健康。（歐新社）

    WHO祕書長譚德塞（見圖）在新年致辭影片中表示，2020年對全球來說是「相當難過的一年」，也不斷強調WHO會與大家站在一起戰勝疫情，祝福大家新的一年平安健康。（歐新社）

    2021/01/01 06:12

    首次上稿 12-31 22:32
    更新時間 01/01 06:12

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）毒害全球已滿一年，被多國批評防疫不力並偏袒中國的世界衛生組織（WHO），2020年12月31日發布祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的新年致辭影片，他表示，2020年對全球來說是「相當難過的一年」，也不斷強調WHO會與大家站在一起戰勝疫情，祝福大家新的一年平安健康，但各國網友不領情，怒轟譚德塞「停止廢話」、「你為什麼不做好自己的工作，而去當中國人」。

    譚德塞在影片中表示，過去一年見證了人類面對全球衛生突發事件，史上最迅速、最深遠的應對處理，疫苗、治療方法和診斷工具都以創紀錄的速度推出，但由於大規模疫苗接種需要時間，必須繼續遵守防疫措施，包括保持身體距離、佩戴口罩、避免室內擁擠場所等，這些簡單但有效的措施可以拯救生命。

    「我們是否會忽略2020年的教訓，讓孤立的方法、黨派紛爭、陰謀論和對科學的攻擊占上風，從而給人們的健康和整個社會帶來不必要的痛苦？」譚德塞說，希望大家記取教訓，除了各國政府必須增加對公共衛生的投資，為預防和應對下一次大流行病做好充分準備，全球也互相提出準確的建議、同情和關懷，一起度過這場危機。

    譚德塞強調，2020年發生的事件為邁入2021年提供了教訓和提醒，各國政府必須增加對公共衛生的投資，以及為預防和應對下一次不可避免的大流行病做好充分準備，「隧道盡頭是光明，我們將一同走向那里。世衛組織與大家站在一起。我們是一家人，我們在一起。」並祝大家新年健康平安。

    此話一出馬上引來各國網友灌爆留言，許多人紛紛怒轟譚德塞「停止廢話」、「如果WHO沒有空轉3個月，等中國高興才宣布大流行，情況不會那麼糟糕」、「如果你們派人去中國調查疫情，情況就會不同」、「你為什麼不做好自己的工作，而去當中國人」、「不是病毒造成問題，是你和你邪惡的思想」、「人類史上最大的醫療欺詐是WHO」，也有人質疑WHO至今還在學中國「大外宣」。

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