美媒爆密謀懸賞獵殺阿富汗美軍 中國：假新聞

川普（見圖）政府正在解密未經證實的情報消息，指中國密謀在阿富汗懸賞獵殺美軍士兵。（路透）

2020/12/31 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國2位匿名高級官員透露，川普（Donald Trump）政府正在解密未經證實的情報消息，指中國密謀在阿富汗懸賞獵殺美軍士兵。中國政府今（31）日回應稱，這是假消息。

據《Axios》、《CNN》報導，川普在總統任期結束前仍持續對中採取強硬政策。據2名高級官員透露，川普本月17日聽取國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）的情報簡介時，得知中國在阿富汗提供獎金鼓勵阿富汗人獵殺美軍，而美國各情報單位正在努力證實這個消息的真實性。

請繼續往下閱讀...

中國外交部發言人汪文斌今日則稱這是個假新聞，表示中國的外交政策始終以和平為上，從未對他國發起軍事行動，更別說是資助代理人對他國發動攻擊。中國力求讓阿富汗各方勢力和解和回歸和平，從未介入阿富汗的內部紛爭。

中國此前秉持著一種低調的態度處理有關阿富汗的外交事務，而中國之所以能在處理阿富汗事務時獲益，部分原因是阻止中國國內的穆斯林分裂主義者把阿富汗當成基地。中國早前曾邀請塔利班官員到北京探討和平，然而英、美等國也曾指出中國以輸入中製武器和資金的形式，介入阿富汗的地區衝突，而阿富汗國安單位早前也曾發現中國在阿富汗設立用來鎖定維吾爾人的諜報組織。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）研究中國、阿富汗關係的資深專家斯莫爾（Andrew Small）指出，恢復阿富汗的和平是中、美兩國在國際場域裡少數有意願合作的事務，中國沒必要在已經知道美軍正在撤軍時，對美軍額外施加壓力。中國在阿富汗採取強烈挑釁行動，懸賞獵殺美軍，和中國的立場並不協調。

據《Axios》解讀，若中國「懸賞獵殺美軍」的情報被證實，美國的對中政策將急遽改變，中、美之間的緊張關係也將直線升高；若這份情報並不準確，那麼提供這份情報和解密這份情報的動機便值得玩味了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法