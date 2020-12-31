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    川普政府卸任前再出招 傳將古巴再次列為支持恐怖主義國家

    外傳川普政府將在卸任前將古巴重新列入支持恐怖主義的國家名單。（美聯社資料照）

    外傳川普政府將在卸任前將古巴重新列入支持恐怖主義的國家名單。（美聯社資料照）

    2020/12/31 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕川普政府即將在明年1月20日卸任，外傳現任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）正在考慮再次把古巴列入「支持恐怖主義」的國家名單，此舉將影響即將上任的拜登政府外交，古巴30日則公開警告川普政府不要貿然行事。

    綜合外媒報導，一名高階政府官員日前向《CNN》透露，川普政府正在討論將古巴列入列為恐怖主義支持國，阻礙外國對古巴的投資，國務卿龐皮歐預計會在未來幾天內宣布這項消息。《紐約時報》報導指出，國務院已擬定這項提議，不前仍不清楚龐皮歐是否會批准。

    重新列入黑名單預計將帶來廣泛的制裁，限制軍售，並影響外國對古巴的投資。消息傳出後，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在推特上怒批，龐皮歐計畫將古巴列入黑名單，以取悅佛羅里達州的少數反古巴人士，此舉只是為了全美反古巴的恐怖主義團體提供庇護和免責。

    目前仍不清楚川普政府會以什麼理由將古巴列入黑名單，但在歐巴馬政府之前，美國指控哈瓦那支持西半球的左翼運動。

    明年1月3日將是美國與古巴斷交滿60週年，前總統歐巴馬政府時期，美國與古巴關係緩和，並在2015年將古巴從支持恐怖主義國家名單中移除。川普上（11）月將蘇丹從黑名單中撤除後，美國的恐怖主義支持國名單僅剩伊朗、北韓和敘利亞3國。

    美國國務院發言人則表示，不會針對正在進行的討論或潛在的議題進行回應。

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