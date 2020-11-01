「大阪都構想」公投再失敗 大阪市長宣布任期結束就引退

地方升格計畫「大阪都構想」今天再次捲土重來舉辦第二次公投，然而最終仍是反對票占多數，再次以失敗告終；日本維新會黨魁、大阪市長松井一郎（見圖）宣布，在這一任期結束後便會退出政壇。（路透）

2020/11/01 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕將大阪府與大阪市合而為一的地方升格計畫「大阪都構想」，在2015年首度公投闖關失敗後，今天再次捲土重來舉辦第二次「大阪都構想」公投，然而最終仍是反對票占多數，再次以失敗告終；日本維新會黨魁、大阪市長松井一郎宣布，在這一任期結束後便會退出政壇。

綜合外媒報導，「大阪都構想」升格公投在今天舉行，有220萬多名選民對此進行投票，投票率高達4成，然而結果顯示公投遭到反對票否決，闖關再次失敗，主要推動的政黨「日本維新會」再次蒙受巨大的打擊；主要的推動者日本維新會黨魁、大阪市長松井一郎宣布，在這一任期結束後便會退出政壇，而日本維新會的大阪府知事吉村洋文則表示，從此放棄「大阪都構想」，以後不會再推第三次公投。

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由於大阪府與大阪市長期互相對抗與較勁，平白增添許多不必要的行政浪費，因此前大阪府知事、時任大阪市長橋下徹在2012年提倡「大阪都構想」，計畫將大阪府下的大阪市、堺市廢止，重編成數個特別區後升級成類似東京都的行政區，以強化行政效率；然而「大阪都構想」公投在2015年以些微差距遭到否決，前大阪市長橋下徹也因此宣布退出政壇。

而主要推動「大阪都構想」的政黨日本維新會（前稱大阪維新會）仍繼續凝聚大阪人的共識，先後拿下大阪府知事與大阪市長後，今天再次舉行第二次「大阪都構想」公投，然而最終仍吞下敗績；反對派認為，大阪都構想在增加成本的同時，也無法確保充足財源，將降低服務民眾的品質，「況且若是大阪都構想失敗，要重新回到現行制度將極為困難」。

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