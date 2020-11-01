得佛州者得天下？ 節目邁阿密街訪約8成「古巴裔」投川普

美國總統大選進入最後倒數，擁有29張選舉人票的佛羅里達州是關鍵搖擺州，《新唐人》節目「老外看中國、老外看台灣」在10月31日發布街訪影片，發現佛州最大都會區邁阿密的古巴裔選民，約有8成表示會投給川普。（圖擷自YouTube）

2020/11/02 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數，擁有29張選舉人票的最大「搖擺州」佛羅里達（Florida），是川普連任或拜登勝出的關鍵一役；對此，《新唐人》節目「老外看中國、老外看台灣」10月31日發布街訪影片，發現佛州最大都會區邁阿密（Miami）的古巴裔選民，約有8成表示會投給川普。

「美國真實街訪：得佛州者得天下！驚訝！邁阿密古巴裔投川普的原因竟然是？」的影片指出，佛羅里達州有4分之1是拉丁裔，分別來自哥倫比亞、波多黎各等南美國家，最多者來自「共產主義國家」古巴，節目到邁阿密經典古巴餐廳「凡賽爾」親自訪問當地住民，有8成左右的受訪者表示會投給川普。

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有許多受訪民眾表示，他們支持川普的關鍵原因在於「民主黨越來越左傾」，由於住在邁阿密的眾多古巴裔美國人，都是在兩個世代內從「共產古巴」逃出來，因此對於左派政治傾向會有很深的疑慮。

節目解析，古巴在1959年「共產主義革命」之前，是一個相對富裕的國家，人均收入排在西半球國家第5名、人均壽命排名第3、人均汽車擁有量排名第2、人均電視擁有量排名第1，但在爆發革命2年之後，古巴前總統、共產黨領導人卡斯楚（Fidel Castro ）沒收人民的私人財產，如今，古巴的經濟自由度在美洲排名倒數第2，僅次委內瑞拉。

節目還指出，根據佛羅里達州務院網站，民主黨選民比共和黨選民多申請70萬張郵寄選票，他們訪問兩方支持者對郵寄選票的想法，幾乎所有人都表示自己會親自去投票，顯示佛州的選舉結果取決於11月3日當天的投票情形。

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