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    印度蘇愷30飛行4000公里 成功試射超音速巡弋飛彈

    印度空軍近期二度成功試射「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈。圖為印度空軍試射「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈。（法新社檔案照）

    印度空軍近期二度成功試射「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈。圖為印度空軍試射「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈。（法新社檔案照）

    2020/11/01 21:19

    〔即時新聞／綜合報導〕印中關係持續緊張，印度空軍戰機近日試射開發中的「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈，戰機飛行4000公里後發射飛彈並擊中靶船，中國媒體對此稱「不可輕視」，認為此舉創下「布拉莫斯」飛彈的最遠攻擊紀錄。

    根據《今日印度》印度《亞洲國際新聞》 （Asian News International）報導，印度國防研究及發展組織 （DRDO）開發的「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈第二次試射成功，印度空軍1架蘇愷30MKI戰機30日上午9點從旁遮普邦的哈爾瓦拉空軍基地（Halwara）起飛前往指定地點，多次藉由伊爾-78 （Ilyushin Il-78）空中加油機補充燃料，至下午1點半抵達試射位置。

    《今日印度》報導指出，該架蘇愷30MKI戰機起飛至試射地點後，朝距基地約4000公里的孟加拉灣停泊的1艘靶船發射「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈並成功擊中，不過，印度《亞洲國際新聞》則稱戰機總共飛行距離是3500公里，印軍並未透露戰機的詳細發射位置；據了解，印軍上次試射成功，是從西孟加拉邦派遣戰機，擊中位於阿拉伯海上的靶船。

    印度國防研究及發展組織指出，「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈是一種通用的遠程超音速巡弋飛彈，可以從陸地、海洋或空中發射，該飛彈統設計有兩種類型，分別用於反艦或陸路攻擊，除了空軍之外，也配置於印度海軍（IN）和印度陸軍（IA）。

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