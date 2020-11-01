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    德州逾10萬選民獲准「免下車」投票 共和黨促裁定無效

    德州哈里斯郡選務官允許民眾「免下車」投票，被指違反憲法，該州聯邦法院將審議裁定為無效選票。圖為示意圖，非該郡票所。（法新社）

    德州哈里斯郡選務官允許民眾「免下車」投票，被指違反憲法，該州聯邦法院將審議裁定為無效選票。圖為示意圖，非該郡票所。（法新社）

    2020/11/01 16:26

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選戰況激烈，提早投票（含親自到票所投票和郵寄投票）是否發生舞弊，受到外界關注。《路透》1日報導，在傾向民主黨的德州哈里斯郡（Harris County），有10多萬名選民獲准「免下車」投票，德州聯邦法院將在2日、亦即大選前一日召開緊急聆訊，決定是否將這些選票裁定為廢票。

    據報導，共和黨籍德州參議員托斯（Steve Toth）和保守派人士霍茲（Steve Hotze），在10月28日提起訴訟，指控哈里斯郡的民主黨籍行政書記官霍林斯（Chris Hollins），以武漢肺炎疫情為由，開放民眾駕車至投票所外後「免下車」，直接在車內完成投票，此舉逾越憲法賦予其的權限。

    哈里斯郡擁有470萬人口，是美國人口第3多的郡。雖然德州傳統上傾向共和黨，但哈里斯首府休士頓卻已「變藍」，市長特納（Sylvester Turner）也是民主黨人。

    控方要求，聯邦法院應「拒絕將違反德州選舉規範的選票視為合法」，並在法院審議結束前，暫緩將10個「免下車投票所」的記憶卡下載至點票機器。民主黨方面則批評，將德州選民在官員指引下，透過10個票所合法投下的逾10萬張選票視為無效，將導致州內選舉情況陷入混亂，這種要求完全不合理。

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