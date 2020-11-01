為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓連5日單日新增武肺破百 首爾13日起不依規戴口罩開罰

    首爾市自11月13日0時起，將對進入高、中風險設施卻不戴口罩者祭罰款處罰。圖為南韓街景。（歐新社）

    首爾市自11月13日0時起，將對進入高、中風險設施卻不戴口罩者祭罰款處罰。圖為南韓街景。（歐新社）

    2020/11/01 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續威脅全球，南韓單日新增病例連續5日破百，情況嚴峻；根據南韓中央防疫對策本部今日公告最新統計，10月31日南韓新增確診病例124例，主因仍肇於各地零星集體感染案發酵。此前，首爾市曾在8月下達口罩配帶令，目前宣導期即將結束，自11月13日0時起，將對進入高、中風險設施卻不戴口罩者祭罰款處罰。

    根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓10月31日新增124例確診病例、2例死亡病例，累計確診病例數達2萬6635例，累計死亡病例達466例。單日新增病例已經連續5日以三位數增長，主要原因仍為養老院、醫療設施、學校、辦公室等地點群聚感染案蔓延影響，單日新增病例中，本土病例佔101例，主要仍集中在首都圈地區。

    境外輸入性病例部分則有23例，其中14例為入境檢疫過程確診，9例為入境後隔離期確診；病例來源地分別是印度6例、俄羅斯5例、尼泊爾4例、阿聯酋2例，孟加拉、印尼、法國、波蘭、白俄羅斯和美國各1例。

    昨日適逢萬聖夜，首爾市梨泰院、江南區、弘大等商圈流動人潮大幅增加，再釀當地先前梨泰院夜店集體感染事件重演擔憂；首爾市8月下達全城口罩配戴令，宣導期即將結束，首爾市今日表示，將在11月13日0時起針對進入高、中風險設施卻不戴口罩者處以10萬韓元（約合2500元新台幣）罰款。

    所謂高風險設施包括大眾設施、公共交通工具、集會場所、醫療設施、養老醫院等，中風險設施則包括補習班、遊戲廳、水上樂園、宗教設施、市區婚宴場所、電影院、公共浴池、殯儀館、網咖等場所。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新增3例境外移入病例 指揮中心下午2點記者會說明
    2020/11/01 10:38

    新增3例境外移入病例 指揮中心下午2點記者會說明
    英國武肺確診破百萬 強森下令全國再度封鎖
    2020/11/01 09:03

    英國武肺確診破百萬 強森下令全國再度封鎖

    東方美周慶 高CP值美妝保養
    國人印度返台確診 機組員沒防護要隔離
    2020/11/01 05:30

    國人印度返台確診 機組員沒防護要隔離
    土耳其內政部長 一家3人確診武漢肺炎
    2020/11/01 00:37

    土耳其內政部長 一家3人確診武漢肺炎
    國際今日熱門
    日本演藝工會調查：3成藝人曾因工作產生尋短念頭
    2020/10/31 15:51

    日本演藝工會調查：3成藝人曾因工作產生尋短念頭

    愛琴海餘震已逾400次 最大規模5.0土耳其保持警戒
    2020/10/31 16:52

    愛琴海餘震已逾400次 最大規模5.0土耳其保持警戒

    70公斤黃金丟湖裡！中國企經理貪汙逃21年被逮 判罰256萬
    2020/10/31 16:51

    70公斤黃金丟湖裡！中國企經理貪汙逃21年被逮 判罰256萬

    快搶！義大利小鎮出售數十間房屋 每間起拍價33元
    2020/10/31 16:49

    快搶！義大利小鎮出售數十間房屋 每間起拍價33元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播