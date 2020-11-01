南韓連5日單日新增武肺破百 首爾13日起不依規戴口罩開罰

首爾市自11月13日0時起，將對進入高、中風險設施卻不戴口罩者祭罰款處罰。圖為南韓街景。（歐新社）

2020/11/01 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續威脅全球，南韓單日新增病例連續5日破百，情況嚴峻；根據南韓中央防疫對策本部今日公告最新統計，10月31日南韓新增確診病例124例，主因仍肇於各地零星集體感染案發酵。此前，首爾市曾在8月下達口罩配帶令，目前宣導期即將結束，自11月13日0時起，將對進入高、中風險設施卻不戴口罩者祭罰款處罰。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓10月31日新增124例確診病例、2例死亡病例，累計確診病例數達2萬6635例，累計死亡病例達466例。單日新增病例已經連續5日以三位數增長，主要原因仍為養老院、醫療設施、學校、辦公室等地點群聚感染案蔓延影響，單日新增病例中，本土病例佔101例，主要仍集中在首都圈地區。

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境外輸入性病例部分則有23例，其中14例為入境檢疫過程確診，9例為入境後隔離期確診；病例來源地分別是印度6例、俄羅斯5例、尼泊爾4例、阿聯酋2例，孟加拉、印尼、法國、波蘭、白俄羅斯和美國各1例。

昨日適逢萬聖夜，首爾市梨泰院、江南區、弘大等商圈流動人潮大幅增加，再釀當地先前梨泰院夜店集體感染事件重演擔憂；首爾市8月下達全城口罩配戴令，宣導期即將結束，首爾市今日表示，將在11月13日0時起針對進入高、中風險設施卻不戴口罩者處以10萬韓元（約合2500元新台幣）罰款。

所謂高風險設施包括大眾設施、公共交通工具、集會場所、醫療設施、養老醫院等，中風險設施則包括補習班、遊戲廳、水上樂園、宗教設施、市區婚宴場所、電影院、公共浴池、殯儀館、網咖等場所。

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