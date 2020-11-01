法國尼斯教堂遭恐攻後 里昂希臘東正教教士遭不明人士槍擊

法國里昂市中心一座東正教教堂發生槍擊案，被槍擊致重傷的教士是希臘籍。（法新社）

2020/11/01 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕法國近期恐攻不斷，法國尼斯聖母聖殿（Basilique Notre-Dame de Nice）10月29日才發生數人受傷，甚至有死者遭到斬首的攻擊事件，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）誓言保護市民，增加3千至7千名軍人進城，孰料10月31日又有宗教場所發生攻擊事件；法國里昂（Lyon）一名希臘東正教教士在教堂裡遭歹徒開槍攻擊，因此重傷，歹徒開槍後逃逸，法國警方則在案發數個小時後逮捕一名嫌疑犯。

《路透》報導，警方目前尚未釐清歹徒做案動機，也仍未將這起事件定調為恐攻事件；這起槍擊案發生在一間位於市中心的東正教教堂中，當地時間31日下午4時左右，鄰近教堂關門時間，遭槍擊教士正在教堂裡做最後整理，孰料卻遭歹徒開槍攻擊。按警方消息來源，受害教士為希臘籍，在警方和救護人員到達時保持意識，告知相關單位他未能辨識襲擊者身分。

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數個小時後，警方在里昂一間土耳其烤肉（Kebab）店逮捕一名嫌犯，但尚未有證據證明這名嫌犯就是兇手，然而同時也沒有任何跡象表明當地警方還在尋找其他嫌犯；根據里昂檢察官辦公室消息人士指出，該單位已對這起謀殺未遂案展開調查，歹徒襲擊教士的動機尚不清楚。

2日前，法國尼斯（Nice）有男子持刀攻擊當地聖母院教堂附近人群，數人受傷，一名女性遭到斬首，另外還有2人死亡；凶嫌為21歲突尼西亞青年奧伊薩育（Brahim Aouissaoui），在攻擊前與被捕後都高喊著「真主至大」（Allahu Akbar）。同日，南部城市亞維農（Avignon）也有男子高呼「真主至大」並持槍威脅路人、企圖襲警，遭警方當場擊斃，10月初還有震驚國際的巴黎中學教師帕蒂（Samuel Paty）遭到車臣裔男子斬首事件。

各國紛紛對恐怖攻擊與極端恐怖主義發出譴責，土耳其也在日前透過外交部聲明「沒有人能幫殺人、暴力辯解，我們要嚴厲譴責發生在尼斯聖母教堂內的攻擊事件，面對這樣的恐怖主義，我們會和法國人民站在一起」，土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）也呼籲各國團結，反對極端恐怖主義。

法國警方在槍擊案發生的東正教教堂周邊戒備。（法新社）

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