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    中共五中全會菜單曝光 網笑：丐幫大會、回鍋油留給習近平喝

    中共五中全會「光盤行動」被網笑如丐幫大會。（圖擷取自網路）

    中共五中全會「光盤行動」被網笑如丐幫大會。（圖擷取自網路）

    2020/11/01 09:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中共第十九屆五中全會連開4天，中共要員們被封閉在北京京西賓館內吃喝，會後，菜單曝光，竟然有蘿蔔皮、芹菜根、廚餘回鍋加熱…，引來網民們傻眼，有人笑是作秀作的太過火，拍馬屁拍過頭、但有人直笑根本「丐幫大會」。

    為徹底執行中共總書記習近平的「惜食令」，推行「光盤行動」，這次中共五中全會舉行，吃喝情況也受到矚目，中共官媒新華社10月30日還以專題報導整個情況。文中努力吹捧厲行節約的情況，從餐廳到廚房隨時可見禁浪費的標語，還要求「粒粒不易，不倒不棄」、「不剩飯，不剩菜」的告示牌，甚至有「光盤行動」的手工藝品。

    廚師宋曉南描述節約的情況，白菜「三吃」，「白菜葉做蘿蔔白菜湯，白菜莖做酸白菜，白菜根做鹹菜」，蘿蔔皮、芹菜根也再利用能做成鹹菜，且用完的食用油油桶都要「倒過來」瀝半小時，絲毫不能有一滴浪費。

    剩菜剩飯怎麼辦？宋曉南說，全都送到廚房「二次利用」，例如剩下的饅頭做成「炸饅頭」，吃剩的白飯做成「蛋炒飯」。與會人員喝水、飲料也會自取，饅頭有大饅頭和小饅頭，湯麵也有大、小碗之分。

    報導見報後，網民嘲諷如潮「笑死，五中全會變成了丐幫聚會！」、「連菜根、蘿蔔皮都上桌了，二手飯也上桌，中共國太窮酸了吧。」、「中國果然鬧糧荒了」、「回鍋油記得要留給總書記喝」、「回到延安長征的時代了?!」

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