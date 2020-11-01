中共五中全會各派打成平手？各路人馬搶佔地盤

中共第十九第五次中央全會。圖為事後發布的開會照片，7位政治局常委排排坐。中位是中國國家主席，中國共產黨總書記習近平。（歐新社）

2020/11/01 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕中共第十九屆五中全會在閉門開會4天後，於10月29日閉幕，目前，各項檯面下的消息不斷的曝光，綜合截至目前的消息，對中國政壇觀察的觀點，認為這次各派人馬幾乎是戰成平手，中共總書記習近平沒提修黨章之類的永久執政，也沒有提出接班人選，等於沒有勝負，不過，各常委卻在會前及會後搶佔派內人馬官位，顯示中共權鬥持續中。

綜合媒體報導，中共五中全會閉門會議後，10月30日上午，罕見由中共中央舉行五中全會新聞發布會，而受到矚目的是出席人員之一的中央政策研究室主任江金權，他的出現，被解讀將是習近平心腹中央政治局常委王滬寧「接班人」，引發議論的部分是，王滬寧是將更掌權而接班人？還是失寵？失勢？

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而在五中會開會期間的10月28日，中官媒就報導，中共上海市委副書記、組織部長於紹良近日已兼任市委政法委書記，在這3職位之前，於紹良還兼任市委黨校校長、校委會主任，等於他1人身兼5職。

上海被認為江澤民的核心地盤，之前，習近平已派舊部李強擔任現在的上海市委書記，如今再增派於紹良任到任，等於再深化掌控，不過，於紹良並非算是習派人馬，嚴格畫分屬於中共中央政治局常委栗戰書的鐵哥們，一路受栗戰書提拔升官，雖然栗戰書是習近平心腹，這一局被解讀，栗戰書擴充勢力，一手抓取上海，而未必是習近平。

而現任的上海市長龔正被傳是國務院副總理劉鶴的妹夫。也佔了一個位置。

在五中全會之前，傳門被習近平冰凍已久的中國國家副主席王岐山突然露面談金融，國務院總理李克強一度被封殺的地攤經濟重新復活，都被讀是反習派勢力有佔上風之勢。

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