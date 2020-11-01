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    艾爾段身邊人確診 發言人和內政部長治療中

    2020/11/01 05:30

    〔中央社〕土耳其總統艾爾段的發言人卡林、內政部長索魯確診武漢肺炎。兩人與總統的工作關係十分密切。艾爾段依舊行程滿檔，健康狀況沒有出現異常跡象。

    艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）10月31日發推文證實自己感染俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並說他「症狀輕微，接近治療的最後階段」。

    推文說：「我現在很好，謝謝。」卡林沒有提到自己何時確診。

    在卡林推文前數個小時，索魯（Suleyman Soylu）也發推文表示，包括他自己、妻子和女兒經採檢都對武漢肺炎呈現陽性反應。索魯表示，一家人10月26日確診，正住院治療。推文說：「值得欣慰的是，我們好多了。」

    索魯4月10日深夜10時許宣布31個省於兩小時後宵禁48小時，為土耳其因武漢肺炎疫情首度實施封鎖。由於倉促宣布措施，各地出現恐慌性搶購潮，引發全國一片混亂。飽受批評的他兩天後請辭，但艾爾段不准辭。

    卡林和索魯都經常與艾爾段開會，擁有密切工作關係。艾爾段10月31日走訪東部萬恩省（Van）出席執政黨正義發展黨（AKP）活動，之後又轉往西南部視察愛琴海強震重災區、第3大城伊茲米爾（Izmir），健康狀況沒有出現異常跡象。

    艾爾段行程向來緊密，幾乎天天都會進行數場透過電視轉播的演說。報導指出，他的隨行人員都必須定期接受武漢肺炎採檢。

    衛生部10月31日晚間公布武漢肺炎疫情通報顯示，過去24小時新增2213名確診「病患」、75人死亡，累計「病患」數為37萬5367例、1萬252例病故。

    衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於9月30日坦承，自7月29日起僅通報出現武漢肺炎症狀的「病患」數，這個數字沒有納入無症狀感染者。（編輯：劉學源）

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