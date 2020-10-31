土耳其內政部長 一家3人確診武漢肺炎

土耳其內政部長索魯今天推文自爆，包括他自己、妻子及女兒都確診武漢肺炎。（法新社）

2020/11/01 00:37

〔中央社〕土耳其內政部長索魯今天推文自爆，包括他自己、妻子及女兒都確診武漢肺炎。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，索魯（Suleyman Soylu）指出，一家人26日身體不適，因而就武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）進行採檢，結果都呈現陽性反應。

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包括他自己、妻子哈穆迪耶（Hamdiye Soylu）和女兒隨即在家中接受治療，29日遵醫囑住院。索魯表示，一家人今天病情好轉。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）23日指出，土耳其中心地帶的安納托利亞地區（Anatolia）已進入第2波疫情高峰，全國各地都再度出現病例數升高的趨勢。他當時指出：「病例攀升的情勢險惡。」

第一大城伊斯坦堡巿政府24日證實，巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）也確診武漢肺炎。

衛生部30日公布武漢肺炎疫情通報顯示，過去24小時新增2322名確診病患、78人死亡，累計確診人數為37萬3154例、1萬177例病故。

克扎於9月30日坦承，自7月29日起僅通報出現武漢肺炎症狀的確診病患人數，這個數字沒有納入無症狀感染者。

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