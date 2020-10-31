周杰倫投資中國KTV涉侵權 竟含多首自己的作品

「周董」周杰倫在中國投資的「真愛范特西KTV」涉侵權，未經同意使用多達313首歌曲，遭法院判賠償9100人民幣與停播相關歌曲。（資料照）

2020/10/31 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲天王周杰倫演藝事業亮眼，投資副業也一樣有成。近日他在中國西安投資的「真愛范特西KTV」卻傳出侵權糾紛，多達313多首歌曲未付使用費，其中竟還包含周杰倫自己的歌《彩虹》、為S.H.E作曲的《候鳥》等。目前中國法院一審判KTV停播相關歌曲，並賠償9100人民幣（約4萬元新台幣）。

綜合媒體報導，真愛范特西KTV被「中國音像著作權集體管理協會」提告侵權，因為後者在2012年與滾石國際音樂股份有限公司簽定「音像著作權授權合約」，而真愛范特西KTV播放相關歌曲未經同意，也未付使用費。

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真愛范特西KTV由「西安真愛范特西餐飲娛樂有限公司」經營，是「西安真愛服務事業股份有限公司」的關係企業，「西安真愛服務事業股份有限公司」由周董持股15%。

周杰倫所屬的杰威爾公司今日（31日）晚間發表聲明，稱周杰倫與該公司大股東經營理念不合，已於2017年表達退股意願，未獲對方同意，周杰倫未參與KTV營運，雙方目前也沒有業務往來。

被提告侵權歌曲包含《分手快樂》、《可惜不是你》、《寧夏》、《你知道我在等你嗎》、《最浪漫的事》、《思念是一種病》、《自由》、《後來》，還有周杰倫自己的歌《彩虹》、為S.H.E作曲的《候鳥》等。

對於大量著作權被侵害的歌曲，杰威爾公司在聲明中重申，周杰倫支持合法版權為不變的立場，也支持法院對本案的判決。

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