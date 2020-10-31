展現日本繩縛術 超正白皙長腿辣模找到了

身穿和服的Aimi在現場示範中，在各種姿勢中展露火辣身材的曲線，格外引人注目，氣質清純間又帶有冶豔神秘，讓網友魂牽夢縈。（圖擷取自推特＿@aimi_feti；本報合成）

2020/10/31 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都大學日前舉辦了一場「束縛新浪潮與亞洲人文學」講座，並請來綁縛術（kinbaku）大師Hajime Kinoko與模特兒現場示範，而現場示範的模特兒的甜美氣質與曲線玲瓏的超辣身材，引起廣大網友熱議，正妹辣模的身分也被網友起底。

由京都大學教授出口康夫與京都大學人文相關學系、教學中心共同營運的「人文社會未來形大眾傳播組織」於本月24日所共同舉辦的「束縛新浪潮與亞洲人文學」講座，請來綁縛大師Hajime Kinoko與模特兒Aimi（あいみ）現場示範多種綁縛技藝，並在示演結束後向現場參加講座者互動交流。

請繼續往下閱讀...

身穿和服的Aimi在現場示範中，在各種姿勢中展露火辣身材的曲線，格外引人注目，氣質清純間又帶有冶豔神秘感，讓網友魂牽夢縈。外型姣好的日本模特兒Aimi的IG與推特各有12.8萬及5.1萬粉絲，並樂於與網友分享她作為專業的攝影模特兒的工作照。

研討會結束後，Aimi也在推特發文，慶祝講座順利落幕，向活動人員及Kinoko老師致上謝意，並表示，她在講座上得到寶貴的收穫。而在講座之前，Aimi也在IG發文，請擔心她的粉絲放心，並表示，繩縛術是日本的驕傲文化，而身為表演者的她對Kinoko老師的專業是由衷的信任與尊敬。

相關影音

研討會結束後，Aimi（右）發文慶祝講座順利落幕，向活動人員及Kinoko老師（左）致上謝意。（圖擷取自推特＿@aimi_feti）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法