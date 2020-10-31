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    凌晨被兒子搖醒！她一睜眼「噴出34萬」險惡騙局曝光

    騙子使用「連環套」騙術指使許多小孩趁父母睡著時將父母搖醒，趁他們迷迷糊糊時利用「刷臉支付」付款給詐騙端。（圖擷取自微博）

    騙子使用「連環套」騙術指使許多小孩趁父母睡著時將父母搖醒，趁他們迷迷糊糊時利用「刷臉支付」付款給詐騙端。（圖擷取自微博）

    2020/10/31 14:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國盛行「刷臉支付」，不過也衍生許多相關問題。近來，廣西南寧有一名李姓媽媽半夜突然被兒子搖醒，一睜開眼卻看見兒子帶著她的手機跑了，一查帳單才發現存款竟噴了8萬多人民幣（約新台幣34萬元），全都落入詐騙集團口袋。

    根據中媒《中國新聞網》報導，這名受害媽媽表示，騙子使用「連環套」騙術指使許多小孩趁父母睡著時將父母搖醒，趁他們迷迷糊糊時利用「刷臉支付」付款給詐騙端，他的兒子已連續刷了多筆帳單，直到這次她醒來看見兒子拿著她的手機跑向廁所，驚覺不對，追上去檢查手機才發現此騙局，立刻報警，目前已追回1萬多元（約新台幣4.3萬）帳單，但剩下的7萬多元（約30萬元）則難以討回，案件仍在偵辦中。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「熊孩子，這媽也不行啊」、「初中小孩就敢『自由支配』這麼多錢，養而不教嗎？」、「所以刷臉真不是什麼好東西」、「不開刷臉支付，不開指紋支付，其實密碼就是最安全的」、「老師只能教你知識，教不了你智慧」，也有人開玩笑表示，「那麼考點來了，是孩子騙了母親，還是騙子騙了孩子，還是騙子把孩子和母親一起騙了？」

    李女兒子已連續刷了多筆帳單，直到這次她醒來看見兒子拿著她的手機跑向廁所，驚覺不對。（圖擷取自微博）

    李女兒子已連續刷了多筆帳單，直到這次她醒來看見兒子拿著她的手機跑向廁所，驚覺不對。（圖擷取自微博）

    追上去檢查手機才發現此騙局，立刻報警。詐騙集團對話證據。（圖擷取自微博）

    追上去檢查手機才發現此騙局，立刻報警。詐騙集團對話證據。（圖擷取自微博）

    目前已追回1萬多元（約新台幣4.3萬）帳單。詐騙集團對話證據。（圖擷取自微博）

    目前已追回1萬多元（約新台幣4.3萬）帳單。詐騙集團對話證據。（圖擷取自微博）

    剩下的7萬多元（約30萬元）則難以討回，案件仍在偵辦中。詐騙集團對話證據。（圖擷取自微博）

    剩下的7萬多元（約30萬元）則難以討回，案件仍在偵辦中。詐騙集團對話證據。（圖擷取自微博）

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