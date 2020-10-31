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    4子女總稱媽媽睡著了！叔叔帶警闖入發現「恐怖真相」

    4名智能障礙子女總稱媽媽睡著了，叔叔帶警闖入發現「腐爛遺體」。示意圖。（路透）

    4名智能障礙子女總稱媽媽睡著了，叔叔帶警闖入發現「腐爛遺體」。示意圖。（路透）

    2020/10/31 10:47

    〔即時新聞／綜合報導〕悲劇！美國田納西州納什維爾市（Nashville）近日發生一起驚人伴屍案，4名患有智能障礙的成年子女，竟與他們死去的媽媽拉隆達·喬利（Laronda Jolly）一起生活了1年多，當親友關心時都表示母親「睡著了」，直到拉隆達的弟弟安東尼（Anthon）請警方進屋檢查才曝光真相。

    根據《鏡報》報導，由於拉隆達失蹤已久，在其兄弟安東尼的通報下，警方強制驅離遲遲不交代母親下落的4名子女，進屋搜查後才在一堆衣物底下發現拉隆達腐爛的屍體，而負責屍檢報告的馮利醫生（Dr Feng Li）則表示，拉隆達至少已經死亡1年多了。

    報導提到，安東尼表示，他最後一次和拉隆達講話是在2年前，之後每次打電話到家裡，都是孩子接的電話，甚至有人會試圖冒充媽媽和他說話，當他想探望他們的時候，姪子和姪女都會說拉隆達「睡著了」，直到事件曝光仍堅稱是母親要求他們將她留在床上，不過安東尼對此感到懷疑，更指出「我永遠不能理解他們為什麼要和母親腐爛的屍體一起生活」。

    據悉，拉隆達4名成年女子分別為一名30歲的姊姊，兩名27歲的雙胞胎弟弟，以及一名27歲的妹妹，皆患有智能障礙，詳細調查正在進行中。

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