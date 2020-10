愛琴海強震已知26死804傷！「驚悚現場」 影片曝光

2020/10/31 11:51

〔即時新聞/綜合報導〕愛琴海地區30日發生規模7.0強震,土耳其、希臘均傳出嚴重災情,當地建築物損毀,沿海地區發生小規模海嘯,至少造成兩國26人喪生、800多人受傷,房間突然狂震、大樓陡然倒塌等現場災情影片也在推特瘋傳,畫面相當驚悚。

根據《CNN》報導,該強震造成土耳其西部沿海地區有24人喪生,而希臘薩摩斯島也有2名少年被倒塌的牆壓死,目前至少有804人在土耳其受傷,搜救行動仍在17座建築物中進行,其中4座已倒塌,土耳其災難機構表示,這次共記錄了196次餘震,其中23次超過4.0級。

請繼續往下閱讀...

報導提到,希臘總理基里亞科斯·米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)表示,他已與土耳其總理交談,儘管兩國之間最近因地中海東部爆發的能源爭端加劇了緊張局勢,仍需在此時團結起來救災,土耳其總統亦對希臘表示慰問,「兩個鄰居在困難時期表現出來的團結之情,比生活中許多事情更有價值」 。

另外,法國內政部長達拉寧(GéraldDarmanin)也提到,法國已提出向土耳其和希臘提供援助,「法國與土耳其和希臘人民並肩面對這一可怕的苦難,如果其政府願意,法國的援助可以立即送到現場」。

Dramatic footage of the moment a building collapses in #Izmir. There are reports of a minor tsunami and flooding in Seferihisar. No casualties reported yet, but the fear is there, as the mayor said around 20 buildings reportedly collapsed#quake #turkey pic.twitter.com/rhMLkvdnx9