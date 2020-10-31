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    愛琴海強震已知26死804傷！「驚悚現場」 影片曝光

    愛琴海強震26死804傷，救援團隊連夜搜救。（法新社）

    愛琴海強震26死804傷，救援團隊連夜搜救。（法新社）

    2020/10/31 11:51

    〔即時新聞／綜合報導〕愛琴海地區30日發生規模7.0強震，土耳其、希臘均傳出嚴重災情，當地建築物損毀，沿海地區發生小規模海嘯，至少造成兩國26人喪生、800多人受傷，房間突然狂震、大樓陡然倒塌等現場災情影片也在推特瘋傳，畫面相當驚悚。

    根據《CNN》報導，該強震造成土耳其西部沿海地區有24人喪生，而希臘薩摩斯島也有2名少年被倒塌的牆壓死，目前至少有804人在土耳其受傷，搜救行動仍在17座建築物中進行，其中4座已倒塌，土耳其災難機構表示，這次共記錄了196次餘震，其中23次超過4.0級。

    報導提到，希臘總理基里亞科斯·米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，他已與土耳其總理交談，儘管兩國之間最近因地中海東部爆發的能源爭端加劇了緊張局勢，仍需在此時團結起來救災，土耳其總統亦對希臘表示慰問，「兩個鄰居在困難時期表現出來的團結之情，比生活中許多事情更有價值」 。

    另外，法國內政部長達拉寧（GéraldDarmanin）也提到，法國已提出向土耳其和希臘提供援助，「法國與土耳其和希臘人民並肩面對這一可怕的苦難，如果其政府願意，法國的援助可以立即送到現場」。

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