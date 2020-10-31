歐盟衛生部長達共識 改革世衛訴求提高透明度

2020/10/31 05:12

〔中央社〕世界衛生大會即將在11月9日復會，歐洲聯盟今天召開衛生部長會議達成共識，表示將以強化世衛功能及要求提高透明度，作為敦促世衛改革的訴求。

歐洲聯盟今年5月在世衛大會提案、並廣獲各國支持通過一項決議案，要求對國際因應武漢肺炎疫情採取的措施進行獨立評估調查，至於改革世衛組織（WHO），以德法為首的等核心國家認為「必須更獨立，不受個別國家的左右」。

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歐盟今天27成員國衛生部長舉行視訊會議，會後發布聲明指出，針對加強歐盟在世衛作用的草案結論達成共識，支持世衛啟動了大流行防範和應對獨立小組（IPPR）調查，但強調需要公正獨立及全面性地進行。

這項草案指出，注意到世衛組織在當前地緣政治形勢下面臨挑戰，尤其是在透明度、合作性、籌資和問責制方面的挑戰。意即要求世衛應更加公開成員國分享疫情訊息的透明度。

疫情自在中國武漢爆發以來，國際對於中國是否即時如實與各國分享訊息抱持疑惑。

此外世衛也因專家召開多次會議才達成疫情形成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）共識，外界認為未能即時向全世界示警，歐盟草案也建議世衛修訂示警系統，提高通報重大疫情威脅的準確性。

此外由於美國已宣布退出世衛，主打多邊主義的歐盟認為此時是其在全球衛生領域發揮領導作用時機，因此強調歐洲疾病預防管制中心（ECDC）未來可發揮關鍵作用，應進一步探討與WHO之間的合作。

歐盟衛生部長會議今天通過的草案，預計將在下周被正式採納，屆時將成為歐盟在世衛大會11月9日至14日復會上的立場。（編輯：徐睿承）

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