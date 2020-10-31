疫情激增 比利時總理宣布重返嚴格封鎖

2020/10/31 04:12

〔中央社〕比利時疫情激增，總理德克魯今晚宣布採取更嚴格的封鎖措施，自11月3日起至12月13日止，所有非必要商店需關閉、維持宵禁、另邊界雖維持開放，但不建議跨國旅行。

比利時2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數近期激增，根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）截至今天統計，累計染疫達到39萬2163例、死亡1萬1308例，且過去14天每10萬人病例數高達約1600例，在歐洲排名第一。專家急呼繼先前關閉餐廳、酒吧、咖啡廳措施外，需採取更嚴格措施。

請繼續往下閱讀...

德克魯（Alexander De Croo）今天召集會議，晚間在記者會上宣布採取進一步嚴格的封鎖措施，自11月3日起至12月13日止，除維持宵禁外，非必要商店需關閉6週。

其它措施包括理髮及美容店關閉、度假中心及營地關閉、動物園關閉等，另旅館開放，但所屬餐廳關閉，超市也維持開放、至於邊界雖維持開放，但不建議從事跨國旅行，另強制遠距離工作。

德克魯表示，國家正處於緊急且巨大壓力的狀態，目前只有一種選擇，除全力支持醫療部門外，就是必須盡可能地限制接觸。

比利時媒體今晚均以重返封城報導，但也注意到這次措施與今年3月首次封鎖時略有不同，例如不是完全限制民眾外出，此外允許每戶可有與家庭成員以外的一人密切接觸，代表有見面的機會。

比利時的鄰國法國先一步宣布在10月30日凌晨0時二度封城，將至少持續至12月1日，以嚴格規定希望能保住珍貴的耶誕與新年假期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法