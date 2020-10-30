美主播驚爆拜登家族大量證據神秘消失！快遞公司找到了

《福斯新聞》節目主持人卡森日前爆料，和美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特「電郵門」有關的一批機密證據在寄送給他的過程中神祕消失。快遞公司追查後表示已經找到了消失的包裹。（彭博）

2020/10/31 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕《福斯新聞》節目主持人卡森（Tucker Carlson）日前爆料，和美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特「電郵門」有關的一批機密證據在寄送給他的過程中神祕消失。對此，快遞公司立刻展開全面調查，快遞公司發言人29日表示，已經找到了消失的包裹。

卡森28日在節目中爆料，他的團隊26日從消息人士收到有關拜登家族的機密文件，但當時他正在洛杉磯採訪杭特的前生意合夥人鮑布林斯基（Tony Bobulinski），所以他要求在紐約的製作人將這些文件轉寄到洛杉磯。沒想到，27日卻收到快遞公司訊息指出，該包裹已經被人打開，裡面沒有任何東西。

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卡森說，快遞公司非常重視此事，公司高層也對此感到非常疑惑，已經對所有接觸過包裹的員工進行面談，並追蹤運送包裹的飛機和貨車，但什麼都沒有發現。

根據每日野獸 （The Daily Beast）報導，這間公司為知名的「UPS快遞公司」，該公司發言人29日表示，經過大範圍搜尋，他們已經找到了消失的神秘包裹，並準備將包裹送達。發言人說，UPS非常重視客戶的權益，並會堅持解決問題，把事情做好。

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