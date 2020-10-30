時機敏感！美向西太平洋試射「義勇兵3型洲際飛彈」

美軍10月29日向西太平洋發射義勇軍3型洲際飛彈。圖為美國今年2月6日發射義勇軍3型洲際飛彈。（法新社檔案照）

2020/10/31 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選投票日為11月3日，美軍在敏感時機由空軍全球打擊司令部（AFGSC）宣布，29日成功向西太平洋發射1枚未安裝核彈頭的「義勇兵3型洲際飛彈」（Minuteman III），美軍在網站上釋出影片，以此證明美國有著可靠、有效的「核威懾力量」。

美國空軍全球打擊司令部官網指出，29日從加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）朝西太平洋發射1枚未安裝核彈頭的「義勇兵3型洲際飛彈」，飛行約6 759公里後，成功擊中馬紹爾群島周圍的瓜加林環礁，參與發射的第576飛行測試中隊指揮官奧馬爾．科爾伯特上校（Col. Omar Colbert）表示，「我為我們團隊的奉獻精神和專業精神感到自豪。」

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4星上將、空軍參謀長小查爾斯·布朗 （Charles Q. Brown Jr.）說：「就像以前的測試一樣，這次活動展示美國空軍的承諾，同時確保美國的核威懾能力是安全和有效的，能威懾對手，同時又使我們的盟友和合作夥伴放心。」他說：「我們必須繼續投資於這種可行的威懾力量，以及投資空軍，這是我們核武能力反應最迅速的環節。」

據了解，美國「義勇軍」系列的陸基洲際彈道導彈，最初是在與蘇聯冷戰期間希望達到威懾效果，現在「義勇軍3型」是美國唯一的陸基洲際彈道飛彈，美國總共擁有450枚「義勇軍3型」飛彈，該飛彈能夠擊毀在半徑1.2萬公里內的目標。

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