美學者：中國掌握全球電玩市場 國安風險甚於TikTok

2019年美國電子娛樂展覽（E3）上打電玩的玩家。（路透檔案照）

2020/10/30 23:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國前政府資安專家以及智庫「新美國安全中心」（CNAS）學者指出，中國企業掌握全球電玩市場的程度，對美國構成的國安威脅，甚於短影片社群媒體「抖音」國際版TikTok、即時通訊應用程式WeChat等，對當局來說，這是更迫切的安全問題。

曾任美國國家安全局（NSA）資安專家的艾特爾（Dave Aitel）與CNAS客座研究員司馬喬丹（Jordan Schneider）28日投書「華爾街日報」指出，過去10年來，中國科技巨擘「騰訊」投資或者直接收購了全球數大知名電玩開發商，包括「魔獸世界」開發商「暴雪」母公司「動視暴雪」（Activision Blizzard）、「英雄聯盟」開發商Riot Games、「要塞英雄」開發商Epic Games、以及「部落衝突」的芬蘭電玩公司Supercell，和社群平台Discord；美國人花在這些獲得中國資金的電玩時間，遠比TikTok、WeChat多。

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這篇以「如果你打電玩，中國或許就在監視你」為題的文中說，中國已利用電玩拓展其軟實力，藉由封鎖表達不同政治立場的玩家，展現其控制電玩內容的影響力，也收集美國民眾的資料；比較隱晦的是，北京能讀取這些數百萬名玩家的電腦，賦予其情報員無可匹敵的機會，能利用電玩從事情報活動。

更廣泛來說，在中國要求欲進入中國市場的西方開發商與中國公司形成夥伴關係下，迫使好萊塢對北京敏感話題噤聲的同一股動力，將愈加影響西方電玩公司；若因此使得中國得以審查美國言論，其令人憤怒程度將甚於北京左右美國片商。

中國掌控電玩市場構成的更直接的國安威脅，是北京從數百萬名玩家安裝遊戲探取到的資料，如玩家姓名、付款資訊、位置，以及遊戲對話得到的聲音樣本等，「遠比TikTok收集到的數據更好利用」，而且合理認為會被儲存在中國境內伺服器；電玩軟體的反外掛程式擁有如同防毒軟體的權限，可讓情報人員利用於安裝檔案上傳資料。

由於北京當局對於中國投資商握有的影響力，就算民間公司不願意從事這類活動，也無力反抗當局的要求。

文中呼籲美國政府，應該要求電玩軟體保證有關遊戲數據處理的透明以及將數據儲存在美國的雲端服務商，也可動用「外國投資風險審查現代化法案」（FIRRMA），強迫中資撤離被認定會接觸到敏感美國資料的電玩商，「華府應該盡快行動，保護電玩資料安全」。

2013年E3電玩展上展示的「動視暴雪」公司Logo。（美聯社檔案照）

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