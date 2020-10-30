愛琴海7.0超強震！傷亡持續增加 土耳其已6死202傷

2020/10/30 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕愛琴海地區於當地時間週五（30日）下午2點50分（台灣時間晚間7點50分）左右發生一起規模7.0的地震，目前已知土耳其臨近震央的伊茲米爾市（Izmir）有20多棟建築震垮，另有6人死亡，202人受傷。希臘方面目前傳出4人受傷，部分建築受損。

據土耳其災害與應變管理署（AFAD）網站資訊，目前已知有202人受傷，另有6人死亡，其中1人死因為溺水；其後又分別發生了規模不等的餘震，目前總計67次，其中13次規模超過4級。

請繼續往下閱讀...

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）在推特上表示，鄰近震央的烏薩克省（Usak）、丹尼茲利省（Denizli）、馬尼沙省（Manisa）、巴勒克埃西爾省（Balikesir）、愛丁省（Aydin）、木拉省（Mugla）等地都已有災情傳出。

強震引發的海嘯也已造成伊茲米爾的街道淹水，深度約1公尺。希臘薩摩斯島也針對此次地震發佈了海嘯警示，當地居民也被告知要遠離海岸。

美國地質調查局（USGS）表示，這次地震規模為7.0，深度為10公里，而土耳其災害與應變管理署指出地震規模為6.6，深度為16公里，歐洲地中海地震中心（EMSC）則判定規模為6.9。希臘首都雅典、東部諸島嶼甚至保加利亞都能感受到此次地牛翻身的威力。

Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi⁰⁰Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir⁰⁰Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir



Geçmiş olsun