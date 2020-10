愛琴海7.0超強震！傷亡持續增加 土耳其已6死202傷

2020/10/30 23:13

〔即時新聞/綜合報導〕愛琴海地區於當地時間週五(30日)下午2點50分(台灣時間晚間7點50分)左右發生一起規模7.0的地震,目前已知土耳其臨近震央的伊茲米爾市(Izmir)有20多棟建築震垮,另有6人死亡,202人受傷。希臘方面目前傳出4人受傷,部分建築受損。

據土耳其災害與應變管理署(AFAD)網站資訊,目前已知有202人受傷,另有6人死亡,其中1人死因為溺水;其後又分別發生了規模不等的餘震,目前總計67次,其中13次規模超過4級。

請繼續往下閱讀...

土耳其內政部長索魯(Suleyman Soylu)在推特上表示,鄰近震央的烏薩克省(Usak)、丹尼茲利省(Denizli)、馬尼沙省(Manisa)、巴勒克埃西爾省(Balikesir)、愛丁省(Aydin)、木拉省(Mugla)等地都已有災情傳出。

強震引發的海嘯也已造成伊茲米爾的街道淹水,深度約1公尺。希臘薩摩斯島也針對此次地震發佈了海嘯警示,當地居民也被告知要遠離海岸。

美國地質調查局(USGS)表示,這次地震規模為7.0,深度為10公里,而土耳其災害與應變管理署指出地震規模為6.6,深度為16公里,歐洲地中海地震中心(EMSC)則判定規模為6.9。希臘首都雅典、東部諸島嶼甚至保加利亞都能感受到此次地牛翻身的威力。

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.



This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8