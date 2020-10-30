為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    誤闖山寨博物館 遊客驚呼：兵馬俑有鮮豔紅唇？！

    山寨館內的兵馬俑有著鮮豔紅唇。（圖擷取自微信）

    山寨館內的兵馬俑有著鮮豔紅唇。（圖擷取自微信）

    2020/10/31 00:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西西安，古稱長安，是周、秦、漢、隋、唐等十餘個朝代的首都，號稱文化底蘊深厚之古都。然而，當地有業者藉著西安兵馬俑之盛名，開設山寨版的兵馬俑博物館。近來，有遊客慕名前往探訪當地的秦始皇陵兵馬俑，結果就被當地人騙進山寨館，一路上「驚喜」不斷，讓這名遊客忍不住全力開酸。

    原PO今日在微信發文指出，原先計畫搭公車前往位於西安市臨潼區的兵馬俑遺跡，卻被一個陝西在地人搭訕，騙去「西安世界八大奇蹟仿真館」。意識到被拐騙的原PO在打量完館區外觀後，還是決定買票進館一探究竟。

    首站從埃及啟程，棺材內的法老被藍色的線燈纏繞，宛如「捆綁play」，首站就讓原PO大開眼界，直呼比歷史課本還刺激一萬倍。而後，原PO接連遊歷沒有真魚的海底世界、醜到不行的義大利羅馬名勝「真理之口」，古希臘神廟、伊拉克巴比倫空中花園，以及土耳其摩索拉斯王陵墓等世界各大名勝更是「別出心裁」到讓人不忍卒睹。

    原PO揶揄道，原先只是要看兵馬俑，卻被迫出國徒步繞了地球一圈，經歷世界文化大洗禮，但總算被拐騙的「境外旅遊」要結束了，終於能前往最期待的最後一站，也就是被譽為「世界第八大奇跡」的秦始皇陵墓兵馬俑

    原PO指出，該館的兵馬俑最特別之處在於色彩是前所未見的鮮豔繽紛，宛如未入葬前的狀態，有的還有著鮮豔的紅唇，讓原PO笑呼，真正的兵馬俑只能遠觀，但在仿真館，能夠近距離接觸，館方導覽員還會邀請遊客一一排隊感受兵馬俑的溫度，「突然感覺這裡比真兵馬俑博物館，更加人性化」。

    最後，原PO也分享旅程心得，雖然未能如願探訪真正的兵馬俑博物館，不免遺憾，但在仿真館見到的一切，讓他忍不住嘲諷「對西安這個城市的格局刮目相看」。

    山寨館內的遊客排隊依序觸摸兵馬俑。（圖擷取自微信）

    山寨館內的遊客排隊依序觸摸兵馬俑。（圖擷取自微信）

    這個位於西安的「世界八大奇蹟仿真館」讓遊客看了吐槽滿點。（圖擷取自微信）

    這個位於西安的「世界八大奇蹟仿真館」讓遊客看了吐槽滿點。（圖擷取自微信）

    埃及木乃伊的身上，還放上了裝飾用的燈條，原PO忍不住嘲諷「交叉的雙手像在防止觸電」。（圖擷取自微信）

    埃及木乃伊的身上，還放上了裝飾用的燈條，原PO忍不住嘲諷「交叉的雙手像在防止觸電」。（圖擷取自微信）

    海底世界裡沒一條真魚，讓原PO「感覺備受侮辱」。（圖擷取自微信）

    海底世界裡沒一條真魚，讓原PO「感覺備受侮辱」。（圖擷取自微信）

    義大利羅馬名勝「真理之口」，變成這德性，像是一尊嘟嘴神像。（圖擷取自微信）

    義大利羅馬名勝「真理之口」，變成這德性，像是一尊嘟嘴神像。（圖擷取自微信）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美學者：中國掌握全球電玩市場 國安風險甚於TikTok
    2020/10/30 23:24

    美學者：中國掌握全球電玩市場 國安風險甚於TikTok
    正式訪問越南！龐皮歐公布照片 下一站引發關注
    2020/10/30 22:08

    正式訪問越南！龐皮歐公布照片 下一站引發關注

    林口冠軍王 這集團3案一口氣拿第一
    欠賭債淪性奴狠殺醫師 中國小護士被判死刑
    2020/10/30 20:35

    欠賭債淪性奴狠殺醫師 中國小護士被判死刑
    「獵狐行動」非法代理人被美國逮捕 中國政府切割了
    2020/10/30 17:16

    「獵狐行動」非法代理人被美國逮捕 中國政府切割了

    大選前投資致勝秘笈
    國際今日熱門
    武漢肺炎》東地中海疫情蔓延 WHO：已到令人震驚的地步
    2020/10/30 06:03

    武漢肺炎》東地中海疫情蔓延 WHO：已到令人震驚的地步

    共和黨威州黨部被駭客入侵！川普競選帳戶遭竊6580萬
    2020/10/30 06:11

    共和黨威州黨部被駭客入侵！川普競選帳戶遭竊6580萬

    「中等到強」反聖嬰現象形成 WMO：2020卻仍是最暖年份之一
    2020/10/30 06:00

    「中等到強」反聖嬰現象形成 WMO：2020卻仍是最暖年份之一

    推特誤將領土劃給中國 印度國會指控涉刑事犯罪
    2020/10/30 06:02

    推特誤將領土劃給中國 印度國會指控涉刑事犯罪

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播