誤闖山寨博物館 遊客驚呼：兵馬俑有鮮豔紅唇？！

山寨館內的兵馬俑有著鮮豔紅唇。（圖擷取自微信）

2020/10/31 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西西安，古稱長安，是周、秦、漢、隋、唐等十餘個朝代的首都，號稱文化底蘊深厚之古都。然而，當地有業者藉著西安兵馬俑之盛名，開設山寨版的兵馬俑博物館。近來，有遊客慕名前往探訪當地的秦始皇陵兵馬俑，結果就被當地人騙進山寨館，一路上「驚喜」不斷，讓這名遊客忍不住全力開酸。

原PO今日在微信發文指出，原先計畫搭公車前往位於西安市臨潼區的兵馬俑遺跡，卻被一個陝西在地人搭訕，騙去「西安世界八大奇蹟仿真館」。意識到被拐騙的原PO在打量完館區外觀後，還是決定買票進館一探究竟。

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首站從埃及啟程，棺材內的法老被藍色的線燈纏繞，宛如「捆綁play」，首站就讓原PO大開眼界，直呼比歷史課本還刺激一萬倍。而後，原PO接連遊歷沒有真魚的海底世界、醜到不行的義大利羅馬名勝「真理之口」，古希臘神廟、伊拉克巴比倫空中花園，以及土耳其摩索拉斯王陵墓等世界各大名勝更是「別出心裁」到讓人不忍卒睹。

原PO揶揄道，原先只是要看兵馬俑，卻被迫出國徒步繞了地球一圈，經歷世界文化大洗禮，但總算被拐騙的「境外旅遊」要結束了，終於能前往最期待的最後一站，也就是被譽為「世界第八大奇跡」的秦始皇陵墓兵馬俑

原PO指出，該館的兵馬俑最特別之處在於色彩是前所未見的鮮豔繽紛，宛如未入葬前的狀態，有的還有著鮮豔的紅唇，讓原PO笑呼，真正的兵馬俑只能遠觀，但在仿真館，能夠近距離接觸，館方導覽員還會邀請遊客一一排隊感受兵馬俑的溫度，「突然感覺這裡比真兵馬俑博物館，更加人性化」。

最後，原PO也分享旅程心得，雖然未能如願探訪真正的兵馬俑博物館，不免遺憾，但在仿真館見到的一切，讓他忍不住嘲諷「對西安這個城市的格局刮目相看」。

山寨館內的遊客排隊依序觸摸兵馬俑。（圖擷取自微信）

這個位於西安的「世界八大奇蹟仿真館」讓遊客看了吐槽滿點。（圖擷取自微信）

埃及木乃伊的身上，還放上了裝飾用的燈條，原PO忍不住嘲諷「交叉的雙手像在防止觸電」。（圖擷取自微信）

海底世界裡沒一條真魚，讓原PO「感覺備受侮辱」。（圖擷取自微信）

義大利羅馬名勝「真理之口」，變成這德性，像是一尊嘟嘴神像。（圖擷取自微信）

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