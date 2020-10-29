當官好賺？中國縣長誇張「廟宇豪宅」曝光！縣府急封口

中國有網民近日在社群網站PO出一段豪宅影片，表示為桂林一名縣長所擁有，演聘可見豪宅正面宏偉猶如廟宇正門，還正在進行舞龍舞獅表演，讓網民看了狠酸「當官真好賺！」（擷取自微博）

2020/10/30 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國有網民近日在社群網站PO出一段豪宅影片，表示為桂林一名縣長所擁有，影片可見豪宅正面宏偉猶如廟宇正門，還正在進行舞龍舞獅表演，讓網民看了狠酸「當官真好賺！」該名官員所屬的政府單位則回應這是假消息，若再有人亂講就要告上法院，而縣長的親人則跳出面表示建築是家族老宅，於過年過節親友相聚使用。

綜合中媒報導，有網友近日在社群網站PO出標題「桂林平樂縣楊縣長豪宅」的影片，只見三層高的豪宅正面大堂宏偉有如廟宇，屋簷磚瓦也採與廟宇相似的設計，門前長梯中間還設計了龍紋圖騰，看上去相當豪華，階梯下還擺上了一個超長的生日蛋糕。網民更爆料，這名縣長家還有好幾間超市，錢財多多。影片曝光後，立刻引發網民排山倒海批評：「當官真好賺」、「沒看過這樣的豪宅」。

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據報導，網民爆料的這名官員並非縣長，而是平樂縣的現任副縣長，現年52歲的楊林葵。對此，平樂縣政府辦公室工作人員強硬回應「沒有的事！」表示豪宅一事是假的，更批網民若再亂炒作，將直接提告。

不過，楊林葵的弟弟、妹妹紛紛跳出來承認該建築物的確存在，不過，他們表示建築不是豪宅，是老房子改建而成，哥哥並沒有住在裡面，逢年過節偶爾才回來一次；楊林葵的弟弟並稱，是他和妹妹弄來孝敬老人家的。至於階梯上龍紋等豪華擺設，楊林葵的弟弟表示，是他和妹妹建的，把造型弄得好看一點，「沒花多少錢的！」

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