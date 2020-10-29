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    「中等到強」反聖嬰現象形成 WMO：2020卻仍是最暖年份之一

    WMO預測，南美洲北部的降雨將比平常多，南部大部分地區可能出現低於正常的降雨量。圖為玻利維亞的波波湖。（歐新社）

    WMO預測，南美洲北部的降雨將比平常多，南部大部分地區可能出現低於正常的降雨量。圖為玻利維亞的波波湖。（歐新社）

    2020/10/30 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕世界氣象組織（WMO）29日表示，今年太平洋已形成「中等到強」的反聖嬰現象（La Niña），盡管有降溫效應，但在氣候變遷推動下，全球氣溫仍將高於平常，2020年仍將是有記錄以來最溫暖的年份之一。

    綜合外媒報導，WMO表示，反聖嬰現象「已經形成，預計將持續到明年，影響世界許多地區的溫度、降水和風暴型式」。該組織表示，這也可能導致今年異常活躍的颶風季節。

    WMO表示，今年的反聖嬰現象的強度預計為「中等到強」。根據該組織說法，最近一個短暫且較弱的反聖嬰現象發生於2017年11月到2018年4月，而上一次發生強度反聖嬰現象是2010到2011年。

    反聖嬰現象和聖嬰現象相反，聖嬰現象對天氣和氣候形式及相關危害，如大雨、洪水和乾旱，具有重大影響，並讓全球溫度變得更暖，但反聖嬰現象卻剛好相反。

    WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在聲明中表示，但全球暖化可能讓種現象的影響更大或扭曲，「現在所有自然發生的氣候事件都是在人為引起的氣候變化下發生的，氣候變化加劇了極端天氣並影響了水循環。」

    他指出，反聖嬰現象通常會對全球溫度產生冷卻作用，但是這大幅被溫室氣體散發到大氣中的熱量所抵銷。塔拉斯說，「因此，2020年仍將是有紀錄以來最溫暖的年份之一，2016至2020年將是有紀錄以來最溫暖的5年」。

    塔拉斯說，現在出現反聖嬰現象的年份甚至比過去出現聖嬰現象的年份更暖。

    WMO預測，今年反聖嬰現象將導致非洲之角地區和中亞的降雨低於正常，東南亞一些太平洋小島和南美洲北部的降雨將比平常多，未來3個月將讓美國南部和墨西哥北部比正常情況還乾燥。

    WMO表示，今年的反聖嬰現象的強度預計為「中等到強」。圖為WMO秘書長塔拉斯。（資料照，法新社）

    WMO表示，今年的反聖嬰現象的強度預計為「中等到強」。圖為WMO秘書長塔拉斯。（資料照，法新社）

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