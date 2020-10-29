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    波蘭「幾乎全面禁墮胎」引爆抗議 總統退讓一步

    在全國連續7天舉行大規模抗議活動後，波蘭總統杜達（見圖）讓步，認為女性在懷有致命性先天性缺陷的胎兒時，應有墮胎的權利。（歐新社）

    在全國連續7天舉行大規模抗議活動後，波蘭總統杜達（見圖）讓步，認為女性在懷有致命性先天性缺陷的胎兒時，應有墮胎的權利。（歐新社）

    2020/10/29 22:44

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭最高法院日期宣布，因胎兒「先天性缺陷」而墮胎屬違憲，判決結果被認為是「幾乎禁止人工流產」，引發大批民眾不滿，在全國連續7天舉行大規模抗議活動後，總統杜達（Andrzej Duda）退了一步，他認為女性在懷有致命性先天性缺陷的胎兒時，應有墮胎的權利。

    《美聯社》報導，杜達的言論與自己上週在判決出爐後表示歡迎的態度形成鮮明對比，他今（29）日接受電台RMF FM採訪時說，「法律不可能要求女性擁有這種英雄主義」，但他仍讚成禁止女性因胎兒有非致命性先天性缺而墮胎，例如唐氏症，但這是目前波蘭大部分合法人工流產的原因。

    他呼籲制定新法律區分致命性缺陷和非致命性缺陷。杜達表示：「我認為應該有一項法規，以確保在胎兒有致命缺陷的情況下，能夠明確保證婦女的權利。」但報導指出，杜達的發言對法院的判決沒有法律影響，預計也安撫不了抗議者。

    在法院宣布因胎兒「先天性缺陷」而墮胎屬違憲的判決後，該國長期醞釀的深層分歧現在正於大街上爆發，年輕人響應女權人士的呼籲站出來捍衛自己的自由。

    週三晚間，一個極右翼團體「All-Polish Youth」攻擊了在弗次瓦夫（Wroclaw）、波茲南（Poznan）和比亞維斯托克（Bialystok）參加抗議活動的女性。

    波蘭最有影響的政客、右翼的執政黨領袖卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）在抗議民眾週日擾亂彌撒和對教堂噴漆後，呼籲支持者站出來保護教堂。許多人將他的呼籲解讀為允許對抗議者實施暴力。

    杜達最新發言與這位成功推動人工流產禁令的保守黨領導人的觀點不同。他還在安全問題上與卡欽斯基有不同意見，稱警察應獨自負責保護街道，其他任何部隊不該參與。

    在法院宣布因胎兒「先天性缺陷」而墮胎屬違憲的判決後，波蘭大批民眾連日上街抗議。（路透）

    在法院宣布因胎兒「先天性缺陷」而墮胎屬違憲的判決後，波蘭大批民眾連日上街抗議。（路透）

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