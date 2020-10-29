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    葉門飢荒嚴重！聯合國：可能失去一整代的孩子

    據《綜合食品安全階段分類》（IPC）指出，至少9萬8000名5歲以下幼兒正處於高死亡風險中。（路透）

    據《綜合食品安全階段分類》（IPC）指出，至少9萬8000名5歲以下幼兒正處於高死亡風險中。（路透）

    2020/10/29 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國兒童基金會27日表示，葉門幼兒營養不良問題嚴重，已有超過58萬人仍在挨餓，與今年1月相比增加近10%，尤其「南葉門地區」的幼兒更是嚴重營養不良。而受到戰爭、疫情、經濟衰退等影響下，葉門的人道救援預算不足，在2020年所需預算32億美元（約新台幣914.7億元）中，也僅收到了14.3億美元（約新台幣408.3億元）。

    《綜合食品安全階段分類》（IPC）針對「南葉門地區」分析，「南葉門地區」5歲以下幼兒的嚴重急性營養不良人口，在2020年增長了15.5%，這說明了「南葉門地區」至少9萬8000名5歲以下幼兒正處於高死亡風險中。

    葉門人道主義協調委員格蘭德（Lise Grande）表示，葉門自今年7月以來正面臨著災難性的糧食安全危機，受內戰衝突升級、全球經濟衰退、再加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）劇烈影響下，許多援助服務、計畫，都因資金短缺而中斷。她說，「如果戰爭仍未結束，那將導致無法挽回的情勢。自從戰爭爆發以來，兒童急性營養不良人口不斷飆高，屆時有可能失去一整代的葉門孩子」。

    為了阻止局勢更加惡化，聯合國及其合作夥伴提議撥款超過5000萬美元（約新台幣14.3億元），來緊急擴大營養方案，包括為嚴重急性營養不良的兒童提供治療，改善營養、水資源等問題。

    對此，世界糧食計畫署葉門國家主任勞倫特·布克拉（Laurent Bukera）也呼籲，「我們可以制止這種毀滅趨勢，而現在就是採取行動的時候了」。

    葉門受內戰衝突升級、全球經濟衰退、再加上武漢肺炎劇烈影響下，許多援助服務、計畫，都因資金短缺而中斷。（法新社）

    葉門受內戰衝突升級、全球經濟衰退、再加上武漢肺炎劇烈影響下，許多援助服務、計畫，都因資金短缺而中斷。（法新社）

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