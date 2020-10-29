為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    緬甸大選全民盟連勝不意外？ 翁山蘇姬完成提早投票

    75歲的翁山蘇姬（見圖）今早於首都內比都（Naypyidaw）提早投票。（歐新社）

    75歲的翁山蘇姬（見圖）今早於首都內比都（Naypyidaw）提早投票。（歐新社）

    2020/10/29 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸國會大選將於11月8日舉行，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，緬甸開放老人提早投票，而在翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）光環加持下，她領導的「全國民主聯盟」 （National League for Democracy，簡稱全民盟）預期將再次勝選，然而有分析認為，選舉委員會的「小動作」也將確保全民盟獲勝。

    綜合外電報導，緬甸仰光（Yongon）和其他疫情肆虐的地區今天提早開放投開票所，讓超過60歲的公民能提早投票，以免在人潮擁擠的情況下染疫；而75歲的翁山蘇姬帶著口罩、手套，髮上別著宛如她的註冊商標般的花朵，今早在首都奈比多（Naypyidaw）投下選票。

    翁山蘇姬領導的全民盟在2015年緬甸國會大選中獲得壓倒性獲勝，但被迫遵照軍閥所制定的憲法與軍方分享權力，而今年是緬甸脫離軍閥執政後的第二次大選，全民盟被廣泛預期將再度執，翁山蘇姬的知名度也讓全民盟佔優，然而據分析師說法，「選委會的種種舉措也將確保全民盟勝選」。

    由全民盟委派的緬甸選委會因投票名單和歧視穆斯林，廣遭外界譴責，6個少數民族地區，共15個鄉鎮、41個鄉鎮的部分區域投票權利遭選委會取消，理由是某些村莊不復存在，或無法編輯當地選舉人名冊，如克欽邦（Kachin）、克倫邦（ Karen）、佤邦（Wa）、勐臘（Mong La）等武裝團體所控制的村莊；然而欽邦（Chin State）帕萊特瓦（Paletwa）鎮是政府軍和若開軍（Arakan Army）交火區，選委會並未解釋為何獨獨開放此地舉行投票。

    全緬甸選民有3800萬，選委會此番決定將導致約150萬人無法行使選舉權，其中包括緬甸境內的60萬羅興亞（Rohingya）穆斯林。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沙卡洛夫獎活動 翁山蘇姬喪失參與資格
    2020/09/11 00:26

    沙卡洛夫獎活動 翁山蘇姬喪失參與資格
    與緬甸軍企做生意！國際特赦點名中日韓星6公司成迫害幫凶
    2020/09/10 22:07

    與緬甸軍企做生意！國際特赦點名中日韓星6公司成迫害幫凶

    科技大佬看好兆元AI新商機 專家投資揭密
    翁山蘇姬遭批為軍方發聲 聯合國專員：她本應辭職
    2018/08/31 09:46

    翁山蘇姬遭批為軍方發聲 聯合國專員：她本應辭職
    《人權鬥士變了樣》穆斯林遭種族清洗 翁山蘇姬斥誇大
    2017/04/07 06:00

    《人權鬥士變了樣》穆斯林遭種族清洗 翁山蘇姬斥誇大

    皮卡丘快閃桃園 和民眾一起走路動滋動！
    國際今日熱門
    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策
    2020/10/29 00:58

    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策

    全球傳統美食百大評比！ 網友：在台灣幾乎全部都能吃得到！
    2020/10/29 01:08

    全球傳統美食百大評比！ 網友：在台灣幾乎全部都能吃得到！

    中國政府公告：民眾翻牆上維基找資料 警方登門逮人
    2020/10/29 01:09

    中國政府公告：民眾翻牆上維基找資料 警方登門逮人

    臉被打腫！中國推「數字人民幣」號稱最安全 才試行已見假貨
    2020/10/29 01:11

    臉被打腫！中國推「數字人民幣」號稱最安全 才試行已見假貨

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播