緬甸大選全民盟連勝不意外？ 翁山蘇姬完成提早投票

75歲的翁山蘇姬（見圖）今早於首都內比都（Naypyidaw）提早投票。（歐新社）

2020/10/29 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸國會大選將於11月8日舉行，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，緬甸開放老人提早投票，而在翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）光環加持下，她領導的「全國民主聯盟」 （National League for Democracy，簡稱全民盟）預期將再次勝選，然而有分析認為，選舉委員會的「小動作」也將確保全民盟獲勝。

綜合外電報導，緬甸仰光（Yongon）和其他疫情肆虐的地區今天提早開放投開票所，讓超過60歲的公民能提早投票，以免在人潮擁擠的情況下染疫；而75歲的翁山蘇姬帶著口罩、手套，髮上別著宛如她的註冊商標般的花朵，今早在首都奈比多（Naypyidaw）投下選票。

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翁山蘇姬領導的全民盟在2015年緬甸國會大選中獲得壓倒性獲勝，但被迫遵照軍閥所制定的憲法與軍方分享權力，而今年是緬甸脫離軍閥執政後的第二次大選，全民盟被廣泛預期將再度執，翁山蘇姬的知名度也讓全民盟佔優，然而據分析師說法，「選委會的種種舉措也將確保全民盟勝選」。

由全民盟委派的緬甸選委會因投票名單和歧視穆斯林，廣遭外界譴責，6個少數民族地區，共15個鄉鎮、41個鄉鎮的部分區域投票權利遭選委會取消，理由是某些村莊不復存在，或無法編輯當地選舉人名冊，如克欽邦（Kachin）、克倫邦（ Karen）、佤邦（Wa）、勐臘（Mong La）等武裝團體所控制的村莊；然而欽邦（Chin State）帕萊特瓦（Paletwa）鎮是政府軍和若開軍（Arakan Army）交火區，選委會並未解釋為何獨獨開放此地舉行投票。

全緬甸選民有3800萬，選委會此番決定將導致約150萬人無法行使選舉權，其中包括緬甸境內的60萬羅興亞（Rohingya）穆斯林。

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