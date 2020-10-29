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    坦尚尼亞大選風波不斷 反對派領袖痛批當局「踐踏民主」

    本次大選，總統馬古富利（圖左）尋求連任，民主進步黨籍總統候選人李蘇（圖右）則指控當局踐踏民主。（法新社）

    本次大選，總統馬古富利（圖左）尋求連任，民主進步黨籍總統候選人李蘇（圖右）則指控當局踐踏民主。（法新社）

    2020/10/29 22:08

    〔即時新聞／綜合報導〕坦尚尼亞反對黨領袖指控，昨天（28日）的總統大選就像在踐踏坦尚尼亞民主，另一個反對黨則表示他們提名的半自治區總統候選人連遭當局逮捕；由於大選發生種種不公的舞弊手段，坦尚尼亞國在大選後恐掀起一波動亂。

    據美聯社報導，民主進步黨（CHADEMA party）籍總統候選人李蘇（Tundu Lissu）說，他將不會接受開票結果，上千名觀察員被驅離投開票所，而那些試圖進去的人並沒有拿到官方投票資料；他今天（29日）對記者暗示動盪即將到來，因為政府的所作所為就像在告訴坦尚尼亞人，投票和民主無效，「想要改變，請用暴力」。

    另一個反對黨「改變與透明聯盟─愛國者」（ACT－Wazalendo）則表示，他們提名的半自治區桑吉巴（Zanzibar）總統候選人哈瑪德（Seif Sharif Hamad）今日遭到逮捕，這也是他這週以來第2次被逮捕。但坦尚尼亞選舉委員會否認所有有關選舉違紀的指控，而大選結果最快明天（30日）揭曉。

    本次坦尚尼亞總統大選，總統馬古富利（John Magufuli）尋求連任，而選舉結果一經選舉委員會公布之後便不可改動，有委屈的黨派無法要求法院進行裁定，因此選舉結果公布後可能引發坦尚尼亞一波國內動盪；由傑出人士組成的區域性團體「坦尚尼亞選舉守望者」（Tanzania Elections Watch）也表示，對這次選舉感到擔憂。

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