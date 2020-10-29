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    軍情動態》兵凶戰危？中國：已與美方通話「加強溝通管控分歧」

    中國國防部發言人吳謙（見圖）今天透露，中國與美國軍方高層20日曾通電話，同意加強溝通管控，昨天至今天並舉行危機溝通視訊會議。（美聯社檔案照）

    中國國防部發言人吳謙（見圖）今天透露，中國與美國軍方高層20日曾通電話，同意加強溝通管控，昨天至今天並舉行危機溝通視訊會議。（美聯社檔案照）

    2020/10/29 18:16

    〔中央社〕美中關係緊張，外界擔心兩軍擦槍走火。但中國國防部發言人吳謙今天表示，中美軍方高層曾於20日通電話，同意加強溝通管控分歧，兩軍昨天至今天並舉行危機溝通工作組視訊會議。

    吳謙還表示，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前針對美軍恐使用MQ-9無人機襲擊中國占領的南海島礁、製造「十月驚奇」一事，透過軍事外交管道澄清，指有關報導與事實不符，美方無意對中製造軍事危機。

    中國國防部下午舉行線上例行記者會，吳謙在回答媒體提問時除作上述表示外，並指兩軍今年底前還將舉行「海上軍事安全」磋商視訊會議等。但他並沒有提到，美中兩國軍方這兩天舉行的「危機溝通工作組」視訊會議，討論了哪些內容。

    中國國防部以往經常提到，中美兩軍要「加強危機管控」，兩國軍方1997年更已設立中美「海上軍事安全磋商機制」。但吳謙提到的「危機溝通工作組」會議，則是近年來極少公開提及的機制。

    吳謙說，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分。保持中美兩軍關係穩定符合雙方利益，需要共同努力。20日，中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國國防部高層官員通電話，就兩軍關係及雙方共同關心的問題「深入交換了意見」。雙方同意，兩軍「加強溝通，管控分歧」，展開在「共同利益領域」的合作。

    他接著表示，中美兩軍在28至29日舉行危機溝通工作組視訊會議。雙方還商定，將在11月中旬以視訊會議方式，展開2020年度中美兩軍「人道主義救援減災」研討交流活動。

    吳謙聲稱，當前形勢下，保持中美兩軍溝通十分重要。希望美方與中方相向而行，減少敵意，「不搞挑釁，加強溝通，管控風險」，為兩軍關係穩定發展發揮建設性作用。

    但他聲稱，中方並要求美方「言行一致、信守承諾」，確實採取措施，停止在中國「當面海空域的軍事挑釁行動」，停止損害中方核心利益和重大關切的行為。任何人如果膽敢在海上挑起衝突，中方將堅決予以反擊，堅定維護國家主權和安全利益。

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