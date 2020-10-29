驚悚！野鹿背部「巨大傷口」仍存活走動 網友：看了好痛

美國一名網友在伊利諾州拍到恐怖影像，只見一隻野鹿背上有大面積恐怖傷口。（翻攝LiveLeak）

2020/10/29 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名網友在伊利諾州拍到恐怖影像，只見一隻野鹿背上有大面積恐怖傷口，而牠仍能正常行走，只是每走一步路，就可從深可見骨的傷口看到組織、骨骼顫動，讓不少網友直呼：「光看就好痛」、「天哪，這樣還不會死」。

一名疑似為獵人的網友近日在YouTube及影音分享網站LiveLeak分享相關影片，表示他是在伊利諾州南部架設追蹤攝影機拍到這隻鹿。拍到此驚悚畫面的時間是10月18日，而原PO說，他在16日有拍到這隻鹿沒受傷的畫面、17日拍到疑似已受傷但模糊的畫面。

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原PO說，他們認為是當地農夫在收割田地時，不慎撞到這隻鹿，造成嚴重的傷口，很難想像這隻鹿竟然還能存活超過24小時。原PO說，如果鹿死了，他們會嘗試找到牠的屍體，目前他們正在繼續追蹤這隻鹿的下落，計畫在看到牠時將之射殺，免除牠的痛苦。

影片下方，網友紛紛留言表示：「天哪，看起來好痛！」、「快讓牠解脫吧」、「牠看起來正在承受巨大的痛苦」、「牠走路時，你可以看到牠的骨骼在動」、「2020殭屍鹿」、「看了一下，渾身雞皮疙瘩......」、「看了我的背部好癢...」、「太恐怖了」、「好像也看過魚被鯊魚咬了一半還能游泳的」。

影片請見YouTube頻道（慎入）

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