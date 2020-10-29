西藏武警帳篷深夜遇襲 西藏棕熊一掌拍壞營區鐵柵欄

中國海拔最高的西藏那曲唐古拉中隊營區慘遭西藏棕熊「夜襲」，帳篷、營區鐵柵欄被毀。（圖截自微博影片）

2020/10/29 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國《央視》近日播放一段節目，內容揭露位在中國海拔最高的西藏那曲唐古拉中隊營區慘遭「夜襲」，帳篷、營區鐵柵欄被毀，甚至差點鬧出人命，監視器畫面一看，才知兇手原來是1隻身形巨大的「西藏棕熊」，營區駐守官兵無奈表示根本束手無策。

綜合中媒報導，事發地點位於西藏那曲的唐古拉中隊營區，從監視器畫面中可見，西藏棕熊闖入該處軍營，除了重摔擋住帳篷入口的木板，還用爪子和利齒將帳篷撕成一條條碎布，隨後離去。

請繼續往下閱讀...

該營區班長指出，被毀壞的帳篷是物資帳篷，所幸當時沒有人在裡面，否則後果不堪設想，此外，還向記者展示被棕熊一掌拍壞的營區鐵柵欄無奈表示，每年5月至10月都可能受猛獸侵擾，官兵只能以封死門窗的方式避免損失，而班長表示，任何生命都值得敬畏，「就算把門封死堵死，也不願意來傷害狗熊」，但部分中國網友卻不贊同，認為既然會造成軍人生命安危，理應射殺。

據悉，唐古拉中隊營區是中國武警部隊海拔最高的建制中隊，駐紮在這裡的武警除需忍受高寒缺氧，還要應付野生動物，常襲擊營區的「西藏棕熊」是世界上稀少的棕熊品種之一，「西藏棕熊」一般體長接近2公尺，體重可達400公斤，四肢粗壯、力氣巨大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法