「99％不孕女性是因墮過胎」前印尼總統遺孀失言挨轟

黛薇夫人是日本綜藝節目常客。（翻攝自推特）

2020/10/29 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本綜藝節目常客「黛薇夫人」因犀利言談和「陪酒女變前印尼第一夫人」的戲劇性故事而廣為人知；日前她在節目上討論不孕症時，竟語出驚人表示「大概有99%不孕女性是因為墮胎過才會這樣」，掀起激烈爭議；事後黛薇夫人致歉，28日透過部落格發道歉啟事，表示因為自己信奉天主教，是希望接受墮胎手術者不會在術後後悔才有此失當言論，向大眾鄭重道歉。

綜合媒體報導，黛薇夫人日前參加電視節目錄影，節目討論到不孕症相關議題，她主張應該要禁止墮胎手術，稱墮胎就是不孕症的主因，「多數女性懷孕但不想生，於是進行刮宮（子宮擴刮術，妊娠初期人工流產手術的一種），子宮刮傷遭成不孕」，「造成不孕症的最大原因就是墮胎，99%都是」誇張言論讓現場其他人瞠目，參與錄影的醫師旋即澄清黛薇夫人說法與事實不符，在場他人也表示不認同。

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儘管如此，黛薇夫人一不做二不休，事後還在推特上加碼表示「我認識的不孕症患者很多都是因為墮過胎」、「一定有很多人在婚後不敢跟老公或醫生坦承自己墮過前男友的孩子吧」，相關言論馬上引發激烈爭議。

事後，黛薇夫人向外界致歉，並在道歉聲明中說明自己失言的原因，強調自己是天主教徒，「真心不希望看到那些接受墮胎的人後悔，因而做出如此失當的發言」，並在聲明啟事中向節目組、觀眾，與正在接受不孕症治療和不得已才墮胎的女性鄭重表達歉意。

黛薇夫人今年已有80高齡，小時家境窮困，17歲為家計至酒店陪酒，19歲巧遇當時訪日的印尼已故前總統蘇卡諾（Soekarno），隨後成為蘇卡諾的第四任妻子，戲劇性的人生故事為人樂道，在節目中經常上流社會生活議題。

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