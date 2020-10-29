自知有病便不和同伴往來 美研究：蝙蝠生病時會「保持社交距離」

美國研究指出，蝙蝠在生病時會保持「社交距離」。（法新社）

2020/10/29 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國科學家研究發現，蝙蝠會在生病時保持社交距離，減少與其他同類在一起的時間，而當蝙蝠覺得自己生病時，蝙蝠在野外真正傳播病毒的機會也會降低。

根據《BBC》報導，美國俄亥俄州立大學的科學團隊在《行為生態學》（Behavioural Ecology）發表針對蝙蝠行為的研究，團隊追蹤了一群生活在空心樹幹中的野生編福，並裝設微型感應器，以便了解蝙蝠族群之間的社群互動。而研究人員在樹洞中的31隻蝙蝠中，替16隻蝙蝠注射名為脂多醣（lipopolysaccharide）的物質，此物質會讓蝙蝠的免疫系統「誤以為自己生病發炎」，另外15隻蝙蝠則被注射不會影響免疫系統的鹽水。

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科學團隊觀察到，那些「生病」的蝙蝠所接觸的其他蝙蝠，比起健康的蝙蝠約少了4隻，「生病」的蝙蝠會不想加入有社群接觸形式的相互清潔行為，活動的頻率更少，並顯得比其他同類疲倦。而上述行為在注射後大約6小時過後相對減少，在蝙蝠群睡覺或者出外覓食的時候也會減少，到了48小時後，注射的影響就完全消失，蝙蝠也重新開始社交接觸。

報告的主要作者里沛格（Simon Ripperger）將上述現象稱為「被動保持社交距離」，並且認為這在動物界當中可能比人類所知的更加普遍，而蝙蝠保持社交距離的現象類似人類不適時比起和人交際更想臥床休息，而研究發現的保持社交距離行為對動物族群的總體健康有利，因為如此一來會讓疾病傳播可能性降低。

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