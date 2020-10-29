為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    自知有病便不和同伴往來 美研究：蝙蝠生病時會「保持社交距離」

    美國研究指出，蝙蝠在生病時會保持「社交距離」。（法新社）

    美國研究指出，蝙蝠在生病時會保持「社交距離」。（法新社）

    2020/10/29 13:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科學家研究發現，蝙蝠會在生病時保持社交距離，減少與其他同類在一起的時間，而當蝙蝠覺得自己生病時，蝙蝠在野外真正傳播病毒的機會也會降低。

    根據《BBC》報導，美國俄亥俄州立大學的科學團隊在《行為生態學》（Behavioural Ecology）發表針對蝙蝠行為的研究，團隊追蹤了一群生活在空心樹幹中的野生編福，並裝設微型感應器，以便了解蝙蝠族群之間的社群互動。而研究人員在樹洞中的31隻蝙蝠中，替16隻蝙蝠注射名為脂多醣（lipopolysaccharide）的物質，此物質會讓蝙蝠的免疫系統「誤以為自己生病發炎」，另外15隻蝙蝠則被注射不會影響免疫系統的鹽水。

    科學團隊觀察到，那些「生病」的蝙蝠所接觸的其他蝙蝠，比起健康的蝙蝠約少了4隻，「生病」的蝙蝠會不想加入有社群接觸形式的相互清潔行為，活動的頻率更少，並顯得比其他同類疲倦。而上述行為在注射後大約6小時過後相對減少，在蝙蝠群睡覺或者出外覓食的時候也會減少，到了48小時後，注射的影響就完全消失，蝙蝠也重新開始社交接觸。

    報告的主要作者里沛格（Simon Ripperger）將上述現象稱為「被動保持社交距離」，並且認為這在動物界當中可能比人類所知的更加普遍，而蝙蝠保持社交距離的現象類似人類不適時比起和人交際更想臥床休息，而研究發現的保持社交距離行為對動物族群的總體健康有利，因為如此一來會讓疾病傳播可能性降低。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    工人生吞活蝙蝠影片曝光 莊人祥警告：不要靠近牠
    2020/07/03 21:41

    工人生吞活蝙蝠影片曝光 莊人祥警告：不要靠近牠
    印度大量蝙蝠暴斃引發恐慌 竟是太熱「腦袋被煮熟」…
    2020/06/02 20:41

    印度大量蝙蝠暴斃引發恐慌 竟是太熱「腦袋被煮熟」…

    桃園創業日首辦 能量受各界肯定
    「頭似狐」的巨大蝙蝠現身溪頭?專家比對疑似「台灣狐蝠」
    2020/05/19 10:21

    「頭似狐」的巨大蝙蝠現身溪頭?專家比對疑似「台灣狐蝠」
    港大研究 武肺病毒的宿主就是蝙蝠
    2020/05/15 05:30

    港大研究 武肺病毒的宿主就是蝙蝠

    魏應充與樂山院生畢卡平 推共好包
    武漢肺炎》英媒爆：武漢P4實驗室悄刪零防護蝙蝠實驗照
    2020/05/04 00:06

    武漢肺炎》英媒爆：武漢P4實驗室悄刪零防護蝙蝠實驗照
    國際今日熱門
    文在寅發表2021預算施政演說 聚焦南韓3大新型產業發展
    2020/10/28 14:39

    文在寅發表2021預算施政演說 聚焦南韓3大新型產業發展

    史上最大！研究：恐龍滅絕後出現巨鳥 翼展逾6公尺統治地球
    2020/10/28 16:28

    史上最大！研究：恐龍滅絕後出現巨鳥 翼展逾6公尺統治地球

    奇葩！ 中國男子偷2箱口罩全倒垃圾桶 只留紙箱變現
    2020/10/28 15:37

    奇葩！ 中國男子偷2箱口罩全倒垃圾桶 只留紙箱變現

    中籍韓團成員發文慶「抗美援朝」 韓國民眾氣炸請願政府制裁
    2020/10/28 15:36

    中籍韓團成員發文慶「抗美援朝」 韓國民眾氣炸請願政府制裁

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播