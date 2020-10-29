日本miss東大選美 「史上最強」參賽者控酒宴上當眾遭性騷

神谷明采被外界評論為「決賽入圍者No.1」、「miss東大史上最強美女」，在「miss東大2020」大賽中享有超高關注度。（翻攝自Miss東大2020 IG）

2020/10/29 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本第一學府國立東京大學每年都會舉辦「miss東大」選美比賽，參賽者不僅學識過人，長相也令人稱羨，堪稱才貌雙全的最佳範例之一；然而，這項每年都會吸引大眾關注的選美活動竟爆出性騷擾疑雲。日前，外界最看好奪冠的「決賽入圍者No.1」神谷明采出面指控主辦方在酒宴上以敏感問題對她當眾進行性騷擾，引起熱烈討論。

「miss東大2020」大賽將在11月15日登場，目前正在進行投票活動，然而日媒《NEWSポストセブン》報導，本月15日時，神谷明采指控主辦方「東京大學廣告研究會」曾在酒會上對自己性騷擾。神谷明采淚訴，廣告研究會成員日前以「miss東大」公告為名義舉行行前酒宴，席間主辦方當眾向她提出一連串與性相關的敏感問題，讓她感到相當不舒服，

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神谷明采指出，除了性騷擾以外，主辦方還在酒會上大玩要參賽者一口氣把酒喝光的遊戲，還向參賽者說出「因為會成名嘛，所以妳就給我忍忍吧」等過分發言；神谷明采表示曾向營運方反映，但卻遲遲未收到回覆，她也透過社群媒體指出，自己可能因為揭露此事而影響「miss東大」資格。神谷明采被外界評論為「決賽入圍者No.1」、「miss東大史上最強美女」，關注度極高，指控曝光後，隨即在網路及東大校內掀起熱議。

指控公告2日後，主辦方終於坦承確實有性騷擾言行，於網路上公開道歉，然而同為決賽參賽者的根本朱里卻針對神谷明采的說法提出反駁，在推特上指出自己也在酒宴上，並且玩得很開心，「就像普通的大學生一樣」，表示神谷明采關於營運方不回應指控、「所以妳就給我忍忍吧」發言根本就是對方的個人主張。

根本朱里的反駁一出，更讓此事進入「大炎上（形容事態進入難以控制的激烈情況）」狀態；然而事後日媒近一步就此採訪神谷明采和根本朱里皆未獲回應，東大校方則表示會與相關人等進行面談、理解情況，如確認學生確有性騷擾行為，將根據狀況依校規給予懲處。

同為決賽參賽者的根本朱里對神谷明采的指控提出反駁。（翻攝自Miss東大官網）

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