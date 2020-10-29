為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本miss東大選美 「史上最強」參賽者控酒宴上當眾遭性騷

    神谷明采被外界評論為「決賽入圍者No.1」、「miss東大史上最強美女」，在「miss東大2020」大賽中享有超高關注度。（翻攝自Miss東大2020 IG）

    神谷明采被外界評論為「決賽入圍者No.1」、「miss東大史上最強美女」，在「miss東大2020」大賽中享有超高關注度。（翻攝自Miss東大2020 IG）

    2020/10/29 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕日本第一學府國立東京大學每年都會舉辦「miss東大」選美比賽，參賽者不僅學識過人，長相也令人稱羨，堪稱才貌雙全的最佳範例之一；然而，這項每年都會吸引大眾關注的選美活動竟爆出性騷擾疑雲。日前，外界最看好奪冠的「決賽入圍者No.1」神谷明采出面指控主辦方在酒宴上以敏感問題對她當眾進行性騷擾，引起熱烈討論。

    「miss東大2020」大賽將在11月15日登場，目前正在進行投票活動，然而日媒《NEWSポストセブン》報導，本月15日時，神谷明采指控主辦方「東京大學廣告研究會」曾在酒會上對自己性騷擾。神谷明采淚訴，廣告研究會成員日前以「miss東大」公告為名義舉行行前酒宴，席間主辦方當眾向她提出一連串與性相關的敏感問題，讓她感到相當不舒服，

    神谷明采指出，除了性騷擾以外，主辦方還在酒會上大玩要參賽者一口氣把酒喝光的遊戲，還向參賽者說出「因為會成名嘛，所以妳就給我忍忍吧」等過分發言；神谷明采表示曾向營運方反映，但卻遲遲未收到回覆，她也透過社群媒體指出，自己可能因為揭露此事而影響「miss東大」資格。神谷明采被外界評論為「決賽入圍者No.1」、「miss東大史上最強美女」，關注度極高，指控曝光後，隨即在網路及東大校內掀起熱議。

    指控公告2日後，主辦方終於坦承確實有性騷擾言行，於網路上公開道歉，然而同為決賽參賽者的根本朱里卻針對神谷明采的說法提出反駁，在推特上指出自己也在酒宴上，並且玩得很開心，「就像普通的大學生一樣」，表示神谷明采關於營運方不回應指控、「所以妳就給我忍忍吧」發言根本就是對方的個人主張。

    根本朱里的反駁一出，更讓此事進入「大炎上（形容事態進入難以控制的激烈情況）」狀態；然而事後日媒近一步就此採訪神谷明采和根本朱里皆未獲回應，東大校方則表示會與相關人等進行面談、理解情況，如確認學生確有性騷擾行為，將根據狀況依校規給予懲處。

    同為決賽參賽者的根本朱里對神谷明采的指控提出反駁。（翻攝自Miss東大官網）

    同為決賽參賽者的根本朱里對神谷明采的指控提出反駁。（翻攝自Miss東大官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為女病人看診竟「扒衣吸乳」 老中醫辯：促進血液循環
    2020/10/27 16:46

    為女病人看診竟「扒衣吸乳」 老中醫辯：促進血液循環
    公車偷戳女乘客胸部 色狼辯：「好奇她是不是在睡覺？」
    2020/10/25 10:16

    公車偷戳女乘客胸部 色狼辯：「好奇她是不是在睡覺？」

    糖友穩糖三階段 藻對方法不慌糖
    穿多點以防他人「起秋」性侵？ 吳崢：像叫台灣人順從中國蠻橫
    2020/10/24 00:01

    穿多點以防他人「起秋」性侵？ 吳崢：像叫台灣人順從中國蠻橫
    手伸進女病患內褲裡撫陰摸溝 噁心物理治療師判刑5個月
    2020/10/21 19:01

    手伸進女病患內褲裡撫陰摸溝 噁心物理治療師判刑5個月

    皮卡丘快閃桃園 和民眾一起走路動滋動！
    國際今日熱門
    文在寅發表2021預算施政演說 聚焦南韓3大新型產業發展
    2020/10/28 14:39

    文在寅發表2021預算施政演說 聚焦南韓3大新型產業發展

    史上最大！研究：恐龍滅絕後出現巨鳥 翼展逾6公尺統治地球
    2020/10/28 16:28

    史上最大！研究：恐龍滅絕後出現巨鳥 翼展逾6公尺統治地球

    奇葩！ 中國男子偷2箱口罩全倒垃圾桶 只留紙箱變現
    2020/10/28 15:37

    奇葩！ 中國男子偷2箱口罩全倒垃圾桶 只留紙箱變現

    中籍韓團成員發文慶「抗美援朝」 韓國民眾氣炸請願政府制裁
    2020/10/28 15:36

    中籍韓團成員發文慶「抗美援朝」 韓國民眾氣炸請願政府制裁

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播