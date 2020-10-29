案外案？湖北冷凍車翻覆 噴落一地「黑臭腐肉、幼崽血屍」

武漢肺炎疫情肆虐全球未歇，中國湖北境內又被人發現一輛有問題的冷凍車。（圖擷取自微博）

2020/10/29 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖！武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球未歇，中國湖北境內又被人發現一輛貨車翻覆後，竟噴出一塊塊惡臭腐爛的「豬肉」、「動物幼崽屍體」等，目前相關調查正在進行中，網友紛紛嚇壞表示，「隨便從一台意外翻車事故中就可以發現驚天大案！」

根據中媒《Vista看天下》報導，湖北恩施巴東縣一輛輕型廂式貨車於昨（28日）不慎翻覆，噴出一塊塊冷凍肉品，目擊市民上前查看後驚覺，這些肉品的顏色異常，其中甚至還混有疑似動物幼崽的屍體，全部都發黑腐爛，散發出陣陣惡臭，疑似存在重大食品安全隱患，目前，該車承運人及冷凍物已被管控，事故及食品安全隱患問題正在調查。

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對此，中國網友紛紛傻眼表示，「不翻不知道，一翻嚇一跳！」、「隨便從一台意外翻車事故中就可以發現驚天大案」、「現場群眾可能想撿，但是質量太差放棄了」、「哈哈看來哄搶前還是做了評估的」、「過幾天某個飯店出現了廉價烤乳豬，一群老人去瘋搶」、「服務區吃飯，看到這個新聞，再看著我盤裡的臘腸、肉丸，陷入了沉思」、「食品安全問題喊了幾十年了」、「這就是我在外自己找吃的只認麥當勞的原因」。

該車翻覆後，噴出一塊塊惡臭腐爛的「豬肉」、「動物幼崽屍體」等。（圖擷取自微博）

目前相關調查正在進行中，網友紛紛嚇壞表示，「隨便從一台意外翻車事故中就可以發現驚天大案！」（圖擷取自微博）

也有人嘲諷，「現場群眾可能想撿，但是質量太差放棄了」、「哈哈看來哄搶前還是做了評估的」。（圖擷取自微博）

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