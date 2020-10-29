台海軍情》專家：中共雙航艦打擊群不再是概念 具基本戰鬥能力

中國軍事專家分析直指，山東號航艦在1年之內已具備基本戰鬥能力，與遼寧號的雙航艦打擊群不再是「概念」而已，圖為中國山東號航艦。（法新社）

2020/10/29 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕中共航空母艦遼寧號與山東號已可執行雙航艦任務？外媒今天（28日）報導，中國軍事專家分析直指，山東號航艦在1年之內已具備基本戰鬥能力，能與遼寧號執行雙航艦任務，類似於美國海軍，而山東號航艦也將開往南方，進入南海巡弋，稱能起到嚇阻作用。

據《Defense World》報導，依照目前中國第2艘航艦山東號已完成的測試及訓練內容來看，中國海軍已經準備好可以執行雙航艦任務，類似於美國海軍。中國首艘航空母艦遼寧號已經具備執行海上任務資格，配有殲滅-15戰機，這些戰機同樣能於山東號上起降。

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《Defense World》指出，中共週二（27日）公佈了山東號航艦的訓練影片，而9月1日及23日山東號亦在渤海水域進行演訓，駐北京軍事專家李杰週三（28日）對中媒《環球時報》分析表示，山東號航艦在解放軍海軍服役不到一年，已具備基本戰鬥能力，隨著航艦實彈演練的進行，中國的雙航艦打擊群已不再是「概念」而已。

根據中媒公佈的影片資訊，山東號於2019年12月17日正式進入中共解放軍海軍服役，目前已進行殲-15戰機起降、操作實彈射擊，另外，直-9S搜救直升機亦是山東號航艦海訓任務的一部分。李杰提及，「普遍來說，1艘新的航艦要形成基本戰力需1至2年時間，而山東號航艦不到1年就達到這項目標，即使中國此前僅1艘航艦，經驗有限，這意味著中共培訓的品質非常好」。

除此之外，李杰指出，儘管山東號航艦已具備基本戰力，但仍需要透過演練來進一步增加戰力，針對未來山東號航艦主要負責範圍，李杰直指，山東號航艦將會著重在南海區域的任務上，有鑑於南海區域局勢及中國面臨的美日澳聯演，山東號航艦將航向南方，進行例行巡弋，稱能夠有效的發揮嚇阻效用，站在中國的立場穩定區域局勢。

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