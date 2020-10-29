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    美國安顧問示警：若中國掌握5G 就能像控制人民般控制各國

    美國國安顧問歐布萊恩（見圖）28日在華盛頓智庫哈德森研究所演講時指出，中國若控制全球主要5G網路，將能透過後門取得國家機密及個人隱私，恐讓中國能以「控制自己人民的方式控制他國」，造成威脅。（路透）

    美國國安顧問歐布萊恩（見圖）28日在華盛頓智庫哈德森研究所演講時指出，中國若控制全球主要5G網路，將能透過後門取得國家機密及個人隱私，恐讓中國能以「控制自己人民的方式控制他國」，造成威脅。（路透）

    2020/10/29 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）28日在華盛頓智庫哈德森研究所（Hudson Institute）演講時指出，中國若控制全球主要5G網路，將能透過後門取得國家機密及個人隱私，恐讓中國能以「控制自己人民的方式控制他國」，造成威脅。

    綜合外媒報導，歐布萊恩28日在華盛頓智庫哈德森研究所演講，強調川普政府在應對中國威脅方面的成就非凡，除了拒絕接受和中國的貿易現狀，也透過限制中國軍方人員進入美國來預防中國竊取美方技術、知識產權及軍備資訊，「美國與自由世界正挺身對抗中國各種形式的侵略」。

    歐布萊恩也提到，要是中國控制了全球主要的5G網路，那中國可以透過華為內置的後門取得各項個資隱私，例如醫療、財務紀錄，或是家中安全系統，多個國家也意識中國可能透過華為威脅國安，構成全球威脅，「中國系統並不安全，若中國能獲得各項隱私，將能讓北京當局能以控制自己人民的方式控制全球」。

    歐布萊恩強調，川普政府在推動盟國禁用中國5G技術方面已有進展，而英國、捷克、波蘭、丹麥、台灣等國也都承諾使用值得信賴的5G供應商。

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