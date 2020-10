波蘭幾近全面禁止墮胎 引華沙大規模示威

波蘭民眾不滿政府釋憲「幾乎全面禁止人工流產」,爆發大規模示威活動,圖為波蘭示威民眾。(路透)

2020/10/29 10:17

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭最高法院上週四(22日)宣佈一項判決,若因胎兒「先天性缺陷」而墮胎仍屬違憲,判決結果被認為是「幾乎全面禁止人工流產」,進而引發民眾不滿,爆發大規模示威抗議活動,截至本週三(28日)晚間,已是連續第7天了,每天都有數千至數萬人不等上街抗議,對此,波蘭警方警告,若抗爭持續擴大,將祭出強硬行動。

據《路透》報導,波蘭警方強調,目前已經有一些建築物及機構遭到破壞、潑漆,因此警告示威者不得將目標再次放在教堂上面,報導提及,從22日波蘭政府幾乎全面禁止人工流產後,就一直有大規模示威遊行,週日(25日)聚集在華沙(Warsaw)、波茲南(Poznan)及卡托維治(Katowice)的部分示威民眾罕見地破壞了當地教堂,不過大多數人仍保持和平理性。

《路透》指出,依照波蘭目前決議,只有在亂倫、強姦或是母親健康受到威脅時,進行人工流產才屬合法,致使波蘭天主教會遠離歐洲現行主流情況,民眾抨擊波蘭羅馬天主教會(Roman Catholic Church)及波蘭總理總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)政府,他們認為天主教會與執政黨法律正義黨(PiS)的保守派民族主義政府過從甚密。

週三(28日),波蘭示威行動組織者呼籲全國女性罷工,連同學校在內的機構,應當宣佈放假,以讓民眾參予示威,而在華沙更有上萬民眾高喊著「偽君子、狂熱份子」等口號穿越市中心,部分人士舉著牌子,上面寫有「革命的是女人」(Revolution is a woman)與「我寧願待在家,但還有一個政府等著我來推翻」(I'd rather stay home but I have a government to overthrow)等字樣。

而對於民意,波蘭政府不為之動搖,波蘭內政部透過聲明表示,「根據示威活動組織宣佈的進一步侵略性行為及褻瀆行為,警方將會採取果斷行動。警方的目標是維持公共秩序及所有公民的安全」,至截稿前,尚無法釐清波蘭內政部所提及的組織是哪些團體,不過本週五(30日),華沙將再度面臨大規模示威活動。

