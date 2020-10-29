波蘭幾近全面禁止墮胎 引華沙大規模示威

波蘭民眾不滿政府釋憲「幾乎全面禁止人工流產」，爆發大規模示威活動，圖為波蘭示威民眾。（路透）

2020/10/29 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭最高法院上週四（22日）宣佈一項判決，若因胎兒「先天性缺陷」而墮胎仍屬違憲，判決結果被認為是「幾乎全面禁止人工流產」，進而引發民眾不滿，爆發大規模示威抗議活動，截至本週三（28日）晚間，已是連續第7天了，每天都有數千至數萬人不等上街抗議，對此，波蘭警方警告，若抗爭持續擴大，將祭出強硬行動。

據《路透》報導，波蘭警方強調，目前已經有一些建築物及機構遭到破壞、潑漆，因此警告示威者不得將目標再次放在教堂上面，報導提及，從22日波蘭政府幾乎全面禁止人工流產後，就一直有大規模示威遊行，週日（25日）聚集在華沙（Warsaw）、波茲南（Poznan）及卡托維治（Katowice）的部分示威民眾罕見地破壞了當地教堂，不過大多數人仍保持和平理性。

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《路透》指出，依照波蘭目前決議，只有在亂倫、強姦或是母親健康受到威脅時，進行人工流產才屬合法，致使波蘭天主教會遠離歐洲現行主流情況，民眾抨擊波蘭羅馬天主教會（Roman Catholic Church）及波蘭總理總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）政府，他們認為天主教會與執政黨法律正義黨（PiS）的保守派民族主義政府過從甚密。

週三（28日），波蘭示威行動組織者呼籲全國女性罷工，連同學校在內的機構，應當宣佈放假，以讓民眾參予示威，而在華沙更有上萬民眾高喊著「偽君子、狂熱份子」等口號穿越市中心，部分人士舉著牌子，上面寫有「革命的是女人」（Revolution is a woman）與「我寧願待在家，但還有一個政府等著我來推翻」（I'd rather stay home but I have a government to overthrow）等字樣。

而對於民意，波蘭政府不為之動搖，波蘭內政部透過聲明表示，「根據示威活動組織宣佈的進一步侵略性行為及褻瀆行為，警方將會採取果斷行動。警方的目標是維持公共秩序及所有公民的安全」，至截稿前，尚無法釐清波蘭內政部所提及的組織是哪些團體，不過本週五（30日），華沙將再度面臨大規模示威活動。

波蘭民眾不滿政府釋憲「幾乎全面禁止人工流產」，爆發大規模示威活動，圖為波蘭示威民眾。（路透）

波蘭民眾不滿政府釋憲「幾乎全面禁止人工流產」，爆發大規模示威活動，圖為波蘭示威民眾。（路透）

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